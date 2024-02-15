AKOM'dan İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin kuzey ilçelerinde şiddetli rüzgârla birlikte kuvvetli yağışın etkili olmasının beklendiğini duyurdu.

AA
Yayınlanma: 15.02.2024 - 12:53
AKOM'dan İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
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AKOM'dan yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının 7 derece civarında seyrettiği kentte aralıklı sağanak geçişlerinin yaşandığı kaydedildi.

METREKAREYE 35 KİLOGRAM YAĞIŞ

Saatte 20 ila 50 kilometre arasında esen kuzey yönlü rüzgârların, özellikle kentin kuzey ilçelerinde etkili olacağı aktarılan açıklamada, rüzgarla birlikte Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de şiddetli yağışların yaşanabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.Açıklamada, kent genelinde gün boyu metrekareye 15 ila 35 kilogram arasında yağış düşmesinin öngörüldüğü bildirildi.

Göz Atın
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Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra zayıflamasının beklendiği kaydedildi.


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