AKOM'dan İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin kuzey ilçelerinde şiddetli rüzgârla birlikte kuvvetli yağışın etkili olmasının beklendiğini duyurdu.
AKOM'dan yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının 7 derece civarında seyrettiği kentte aralıklı sağanak geçişlerinin yaşandığı kaydedildi.
METREKAREYE 35 KİLOGRAM YAĞIŞ
Saatte 20 ila 50 kilometre arasında esen kuzey yönlü rüzgârların, özellikle kentin kuzey ilçelerinde etkili olacağı aktarılan açıklamada, rüzgarla birlikte Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de şiddetli yağışların yaşanabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.Açıklamada, kent genelinde gün boyu metrekareye 15 ila 35 kilogram arasında yağış düşmesinin öngörüldüğü bildirildi.
Göz Atın
Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra zayıflamasının beklendiği kaydedildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'lilere ve Tarkan'a küfürler yağdırdı
- Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme!
- İmamoğlu'na destek açıklaması!
- Cumhur'un Yavaş çaresizliği!
- Altınok, yurttaşı provokatörlükle suçladı
- Özgür Özel'den Hatay çıkışı!
- FETÖ medya yapılanması davasında karar!
- CMXXIV'i izleyen kişi izlenimlerini paylaştı
- İYİ Parti'nin aday tanıtım toplantısı karıştı!
- Dünya dışı metalden imal edilmiş bir hazine bulundu!