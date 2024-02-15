Hakkari'nin iki ilçesinde eğitime 'kar yağışı' engeli!

Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.

AA
Yayınlanma: 15.02.2024 - 09:27
Hakkari'nin iki ilçesinde eğitime 'kar yağışı' engeli!
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Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince öğrencilerin okullara ulaşmada yaşayabilecekleri aksaklıkların önlenmesi amacıyla kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde, taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda bugün eğitime ara verildiği belirtildi.


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