Antalya-Konya karayolunda kar yağışı!
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda kar yağışı başladı.
Akseki-Seydişehir karayolunda gece 24.00 saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışının Akseki’nin Yarpuz Mahallesi’nden sonra Battı Çıktı mevkisinde başlayıp yaklaşık 10 kilometrelik alanda etkili olduğu bildirildi.
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Bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalınlığı yer yer 10-15 santimetreye kadar ulaşırken ekipler çok sayıda iş makinesi ile yolda biriken karı temizleme çalışması başlattı.
Ekipler yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.
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