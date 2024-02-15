Antalya-Konya karayolunda kar yağışı!

Yayınlanma: 15.02.2024 - 09:30

Güncelleme: 15.02.2024 - 10:13

Akseki-Seydişehir karayolunda gece 24.00 saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışının Akseki’nin Yarpuz Mahallesi’nden sonra Battı Çıktı mevkisinde başlayıp yaklaşık 10 kilometrelik alanda etkili olduğu bildirildi.

Bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalınlığı yer yer 10-15 santimetreye kadar ulaşırken ekipler çok sayıda iş makinesi ile yolda biriken karı temizleme çalışması başlattı.

Ekipler yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.