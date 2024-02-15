Antalya-Konya karayolunda kar yağışı!

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda kar yağışı başladı.

İHA
Yayınlanma: 15.02.2024 - 09:30
Abone Ol google-news

Akseki-Seydişehir karayolunda gece 24.00 saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışının Akseki’nin Yarpuz Mahallesi’nden sonra Battı Çıktı mevkisinde başlayıp yaklaşık 10 kilometrelik alanda etkili olduğu bildirildi.

Göz Atın
Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi... Çok sayıda yaralı var!

Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi... Çok sayıda yaralı var!
İstanbul'a neden kar giremiyor? Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı nedenini anlattı: 'Şehir ısı adası...'

İstanbul'a neden kar giremiyor? Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı nedenini anlattı: 'Şehir ısı adası...'

Bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalınlığı yer yer 10-15 santimetreye kadar ulaşırken ekipler çok sayıda iş makinesi ile yolda biriken karı temizleme çalışması başlattı.

Ekipler yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.


Antalya haberleri konya haberleri karayolu haberleri Kar haberleri

İlgili Haberler

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü
Kar altında kalan samanları çıkartıp, hayvanları için taşıdılar

Kar altında kalan samanları çıkartıp, hayvanları için taşıdılar
Meteoroloji İstanbul'u uyardı: Kuvvetli yağışa dikkat!

Meteoroloji İstanbul'u uyardı: Kuvvetli yağışa dikkat!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Facianın meydana geldiği madende Murat Kurum detayı: İliç'teki madenin kapasite artışına onay vermiş

Facianın meydana geldiği madende Murat Kurum detayı: İliç'teki madenin kapasite artışına onay vermiş
Evlilik kredisi başvuruları bugün başlıyor… İşte evlilik kredisinin şartları!

Evlilik kredisi başvuruları bugün başlıyor… İşte evlilik kredisinin şartları!
Binali Yıldırım’ın 'Anagold' savunması gündemde: Altın madenini protesto edenleri suçlamıştı!

Binali Yıldırım’ın 'Anagold' savunması gündemde: Altın madenini protesto edenleri suçlamıştı!
Borsa güne yükselişle başladı… Borsa İstanbul bugün ne kadar oldu?

Borsa güne yükselişle başladı… Borsa İstanbul bugün ne kadar oldu?
Son Dakika... Antalya'da sel felaketi: 1 kişi yaşamını yitirdi!

Son Dakika... Antalya'da sel felaketi: 1 kişi yaşamını yitirdi!
İmralı Adası açıklarında kargo gemisi battı; 6 mürettebat kayıp…

İmralı Adası açıklarında kargo gemisi battı; 6 mürettebat kayıp…
Son dakika... Kılıçdaroğlu ile ilgili sözleri gündem olmuştu: Akşener'den o iddialara yanıt!

Son dakika... Kılıçdaroğlu ile ilgili sözleri gündem olmuştu: Akşener'den o iddialara yanıt!
Gelecek Günler filminin konusu ne? Gelecek Günler filmi ne anlatıyor, oyuncuları kim?

Gelecek Günler filminin konusu ne? Gelecek Günler filmi ne anlatıyor, oyuncuları kim?