AKP, 10 Ocak’ta etkinliklerinde bile ayrımcılık yaptı

Yayınlanma: 11.01.2023 - 04:00

Güncelleme: 11.01.2023 - 04:00

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle çeşitli illerde etkinlikler düzenlendi. Amasya Valiliği tarafından düzenlenen etkinliğe ANKA Haber Ajansı ve Cumhuriyet gazetesi davet edilmedi. Sivas’taysa AKP’li Belediye ve Valilik 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle ulusal ve yerel medyada çalışan gazetecilere kahvaltı verdi. Kahvaltıya internet medya temsilcileri çağrılmadı.

Amasya Valiliği’nin kararında Taşova’nın Çambükü köyüne yapılmak istenen Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ilgili haberleri Cumhuriyet gazetesi ve ANKA Haber ajansının ülke gündemine taşımasının etkili olduğu ileri sürüldü.