Çalışan Gazeteciler Günü nedir, ne zaman kutlanır?

Yayınlanma: 10.01.2023 - 09:39

Güncelleme: 10.01.2023 - 09:39

Türkiye'ye özgü bir kutlama günü olan Çalışan Gazeteciler Günü, her yıl emektar gazeteciler adına kutlanıyor. Çalışan Gazeteciler Günü'nün ne olduğu ve ne zaman kutlandığı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ NEDİR?

Çalışan gazeteciler günü, gazetecilik mesleğini icra edenleri onurlandırmak için 1962’den beri düzenlenen Türkiye’ye özgü bir kutlama gündür.

1961'de 212 sayılı Fikir İşçileri Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 10 Ocak günü, 1962-1971 arasında "Çalışan gazeteciler bayramı" adıyla kutlanmış; 1971 yılındaki askeri müdahaleden sonra ülkede gazetecilerin bazı haklarının geri alınması üzerine kutlama gününün adı "Çalışan gazeteciler günü" olarak değiştirilmiştir.

ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANIR?

Çalışan Gazeteciler Günü, her yıl 10 Ocak'ta kutlanıyor.