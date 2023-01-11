10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde yargılanan gazetemiz yazarı Özdemir İnce: 'İşim halkı aydınlatmak'

Yayınlanma: 11.01.2023 - 04:00

Güncelleme: 11.01.2023 - 04:00

Gazetemiz yazarı Özdemir İnce, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanıyor.

İddianamede İnce’nin TELE1’de katıldığı bir programda Ali Erbaş’a ilişkin kullandığı sözler gerekçe gösteriliyor.

Ankara 25. Asliye Ceza Mahkemesi, basit yargılama usulüyle İnce hakkında 5 bin 300 liralık adli para cezası verdi. İnce’nin avukatları karara itiraz etti. İnce itiraz sonrasında dün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde talimat yoluyla savunma yaptı. Davanın ilk duruşması 9 Şubat tarihinde Ankara 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

"VARLIĞIMA HAKARET OLUR"

İnce, “Mahkemeniz tarafından verilen cezayı kabul edersem entelektüel varlığıma hakaret etmiş olurum” dedi. Ardından İnce’nin yazılı olarak sunduğu savunmasında şu ifadeler yer aldı: “65 yıldır edebiyat yazarıyım. 40 yıldır yazılı basında yazarım, 1969’dan bu yana televizyoncuyum, kıdemli bir kitle iletişim mesleği emekçisiyim. Benim işim halkı aydınlatmak, nesnel ve toplumsal gerçekleri halka doğru ve tarafsız olarak yansıtmak ve bilgilendirmektir. Bu mesleği yaparken, kamu görevi yapanları görevleri bağlamı içinde eleştirmek sorumluluğum var. Benim işim kişisel çıkar gözetmeksizin, halkın mutluluğu ve çıkarlarını kamu otoriteleri karşısında korumaktır.”

İnce ifadesinin devamında, “Şikâyet ve dava konusu olan konuşmamda kullandığım “saçma”, “safsata”, “cahilane”, “nifak tohumları” gibi değerlendirmelerim Erbaş’ın kişiliğiyle ilgili olmayıp eylemiyle (konuşmasıyla) ilgilidir ve hiçbir hakaret içermez. Konuşmamı laik Cumhuriyetimizi savunmak amacıyla yaptım” ifadelerini kullanarak beraatini istedi.