AKP Adana milletvekili adayları kim? AKP Adana milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Adana milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Adana milletvekili adayları kim? AKP Adana milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Adana milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Adana milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Adana milletvekili adayları kim? AKP Adana milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Adana milletvekili adayları tam listesi...
AKP ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ÖMER ÇELİK
AHMET ZENBİLCİ
SUNAY KARAMIK
ABDULLAH DOĞRU
FARUK AYTEK
MUSTAFA YILDIZ
HASAN HÜSEYİN KUŞCU
EROL KAHRAMAN
KASIM PAMUK
FATİME YURDUSEVEN
DİNÇER DİNÇ
MELİKE DOĞAN
RAMAZAN ÇIRAK
OĞUZHAN GÜRHANİ
MEHMET KURTARAN
Resmi İlanlar
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