Yayınlanma: 18.04.2023 - 17:36

Güncelleme: 18.04.2023 - 17:36

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Adana milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Adana milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Adana milletvekili adayları kim? AKP Adana milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Adana milletvekili adayları tam listesi...

AKP ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ÖMER ÇELİK

AHMET ZENBİLCİ

SUNAY KARAMIK

ABDULLAH DOĞRU

FARUK AYTEK

MUSTAFA YILDIZ

HASAN HÜSEYİN KUŞCU

EROL KAHRAMAN

KASIM PAMUK

FATİME YURDUSEVEN

DİNÇER DİNÇ

MELİKE DOĞAN

RAMAZAN ÇIRAK

OĞUZHAN GÜRHANİ

MEHMET KURTARAN