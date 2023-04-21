AKP adayı Abdulhamit Gül: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla depremden etkilenmiş tüm vatandaşlarımızın yanlarında olmaya çalışıyoruz

Yayınlanma: 21.04.2023 - 17:03

Güncelleme: 21.04.2023 - 17:36

AKP Gaziantep milletvekili adayı ve eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve partililerle Nurdağı ilçesindeki meydanda konuştu

Deprem bölgesinde hüzün yaşandığını ifade eden Gül, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı hakka uğurladığımız günden itibaren yaşanan ilk bayram. Bir hüzün de var. Bu hüzünle beraber vatandaşlarımızla birlikte olmak ve bayramı idrak etmek üzere tüm arkadaşlarımızla beraberiz. Millet, devlet el birliği içerisinde bu yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz" dedi.

Nurdağı'nda konteyner kent kurulduğunu, çocukların eğitimi için yeni alanlar hazırlandığını ve kalıcı konutların yükseldiğini söyleyen Gül, bölgede devam eden çalışmaları anlatmaya çalışırken "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve bizzat takibiyle her geçen gün Nurdağı ve İslahiye'de depremden etkilenmiş tüm vatandaşlarımızın yanlarında olmaya çalışıyoruz" dedi.

Yarın Erdoğan'ın Nurdağı'na geleceğini belirten Gül, "Hazırlıklarımız tamam. Tüm Nurdağı ve Gaziantepli hemşerilerimiz hem Cumhurbaşkanı ile bayramlaşmaya hem de köy evlerini teslim almak için burada olacak. Bu da devletin milletinin yanında olduğunun göstergesi. Cumhurbaşkanımızın söz verdiği gibi köy evleri, bu bayramda vatandaşlarımızın alacağı hale geldi. Yine kalıcı konutların yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Bir yıl içerisinde vatandaşlarımız konutlarına da kavuşacak. Güvenli bir şekilde yaşayacaklar. Biz tüm hemşerilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum."