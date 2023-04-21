Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın 'Diyaneti kapatacaklar' iddiasına yanıt: Hiç kimsenin gücü yetmez
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kapatacaklar” iddiasına yanıt verdi.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Millet İttifakı’na yönelik “Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kapatacaklar” iddiasına yanıt verdi.
Kılıçdaroğlu, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kuran Cumhuriyet Halk Partisi. Hiç kimsenin de gücü Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kapatmaya yetmez” diye yanıt verdi.
Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camisi'nin açılışı sırasında yaptığı konuşmada, CHP'yi hedef alırken "Muhalefet ne diyor? İktidara gelince Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracaklar, yerine inanç bilmem ne başkanlığı kuracaklarmış.Kardeşlerim, yuhalamak yetmez. 14 Mayıs'a kadar durmaksızın çalışacağız ve onları siyasi mefta haline getireceğiz. Terör örgütü ile el ele olanlardan başka bir şey beklenebilir mi? 14 Mayıs bunların sonu olmalı" demişti.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Keramet ihalede: Erdoğan'ın bile ağzı açık kalacak...
- Erdoğan'dan AKP binasına saldırıya ilişkin ilk açıklama
- YSK'den 'sandık kurulları' kararı: 3 parti yok!
- 'Helalleştik, mutabık kaldık'
- Önce bir yılda yüzde 100'ün üzerinde zam, sonra 'müjde'
- İngiltere, Erdoğan'ın 'denizaltı' iddialarını yalanladı!
- AKP'nin ilçe binasına silahlı saldırı!
- TRT'de canlı seçim namazı
- Kılıçdaroğlu'na çirkin provokasyon
- Kılıçdaroğlu, Memur Teoman'ı ziyaret etti