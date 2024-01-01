Aydın Ayaydın: MHP bana karşı değil

Yayınlanma: 01.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 01.01.2024 - 03:00

Ayaydın, Cumhuriyet gazetesinde 30 Aralık tarihinde yayımlanan, “Muğla’dan başkan adaylığına MHP’nin karşı çıktığı” yönündeki haber üzerine gazetemize açıklama yaptı.



Ayaydın, “Cumhurbaşkanı 1.5 ay önce bana, Devlet Bahçeli’nin de olumlu görüşü ile yaptığı adaylık teklifini arkadaşlarımla istişareler yaparak kabul ettim” dedi.

Haberde yer alan “CHP adayının karşısına Kürt seçmenin oyunu alacak bir adayı çıkarmayı sağlayacağı” iddiasının doğru olmadığını söyledi.

