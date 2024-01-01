Aydın Ayaydın: MHP bana karşı değil

Eski CHP’li Aydın Ayaydın, AKP’den Muğla Büyükşehir Belediye başkan adaylığına MHP’nin karşı çıkmadığını, önerinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldığını açıkladı.

İSTANBUL / Cumhuriyet
Yayınlanma: 01.01.2024 - 03:00
Aydın Ayaydın: MHP bana karşı değil
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Ayaydın, Cumhuriyet gazetesinde 30 Aralık tarihinde yayımlanan, “Muğla’dan başkan adaylığına MHP’nin karşı çıktığı” yönündeki haber üzerine gazetemize açıklama yaptı.

Ayaydın, “Cumhurbaşkanı  1.5 ay önce bana, Devlet Bahçeli’nin de olumlu görüşü ile yaptığı adaylık teklifini arkadaşlarımla istişareler yaparak kabul ettim” dedi.

Haberde yer alan “CHP adayının karşısına Kürt seçmenin oyunu alacak bir adayı çıkarmayı sağlayacağı” iddiasının doğru olmadığını söyledi.


Aydın Ayaydın muğla AKP MHP

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