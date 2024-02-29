AKP adayına sahte diploma iddiası

Yayınlanma: 29.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 29.02.2024 - 03:00

AKP Bornova Belediye Başkan Adayı Cevdet Çayır’ın üniversite diplomasının denkliği olmadığı iddia edildi. Rusya’dan üniversite diploması alan ve adaylık dosyasına eklediği diploma için CHP ilçe başkanlığı itirazda bulundu.

AKP’li adayın geçerliliği olmayan diplomayı ilçe seçim kuruluna verilmesinin aldatmaca olduğunu belirten CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, “ilçe seçim kuruluna üniversite mezunu olarak beyan etmiş ve evraklara koymuştur. İnternet üzerinden 15 gün içinde alınmış bir diploma. Türkiye’de denkliği ve geçerliliği yoktur. Aday, mezuniyeti ne ise o diploma ile girmeli. Yalan ve yanlış beyan ile başvuru yapmamalı” dedi.