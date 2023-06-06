Sahte diploma kavgası: İhbar eden akrabasına 40 yıl sonra kurşun yağdırdı

Yayınlanma: 06.06.2023 - 18:06

Güncelleme: 06.06.2023 - 18:06

İstanbul Pendik’te meydana gelen olayda iddiaya göre, 71 yaşındaki Hilmi Şengül isimli yurttaş 40 yıl önce çalıştığı eğitim kurumundan sahte diploması olduğu gerekçesiyle atıldı.

Şengül, aradan geçen 40 yılın ardından, o dönemde kendisini şikayet ettiğini düşündüğü akrabası 71 yaşındaki Ali Osman Şengül'e sokak ortasında 7 el ateş açtı.

Kurşunların hedefi olan Şengül, yere yığıldı. Şüpheli şahıs ise olay yerine geldiği araca binerek hızla uzaklaştı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri şüpheli şahsı, saldırıyı gerçekleştirdiği silahla kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Kurşunların hedefi olan Şengül ise hastaneye kaldırıldı. Olayda, 4 kurşunun vücuduna isabet ettiği yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.