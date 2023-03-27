'Sahte diploma' iddiası: HKP’den Erdoğan, Altun, Kurt ve YÖK üyeleri hakkında suç duyurusu

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 17:57

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 17:57

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tartışmalı diplomasının noter onaylı örneği paylaşıldı. Ancak İletişim Başkanlığı’nın verdiği bilgilerle Marmara Üniversitesi’nden yapılan açıklama birbirini tutmadı.

HKP avukatları, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Marmara Üniversitesi Rektörü Mustafa Kurt ve YÖK üyeleri hakkında “resmi belgede sahtecilik”, “irtikâp”, “nüfuz ticareti”, “görevi kötüye kullanma” ve “suçu bildirmeme” suçlarını işlediklerini iddia ederek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde, “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde cumhurbaşkanlığı makamında bulunan cumhurbaşkanlarının, Erdoğan dışında hiçbirinin bugüne kadar diplomaları tartışma konusu olmamış, diplomalarının sahte olabileceği şüphesi bile akıllara gelmemiş, getirilmemiştir” denildi.

3 İSİM TANIK OLARAK DİNLENSİN TALEBİ

HKP avukatları tarafından başsavcılığa verilen dilekçede yer alan isimler hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması, yazar Ergün Poyraz, AKP kurucularından Abdüllatif Şener ve eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan’ın tanık sıfatıyla dinlenilmesi talep edildi. Öte yandan dilekçede, başsavcılığın Eyüp Lisesi’nden, MSB’den, YÖK’ten ve ÖSYM’den Erdoğan’ın öğrenim durumuna ait bilgi ve belgeleri araştırması da talep edildi.

ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Suç duyurusunun ardından HKP avukatı Ayça Okur, Ankara Adliyesi önünde açıklama yaptı. Okur, “Olmayan diplomanın olmadığını ispatlamak için uğraşıyoruz. Ne ironik değil mi? Diplomasının olduğunu iddia eden aslını bir türlü sunamadı. Hepsi de çelişkilerle dolu suretleri dolaştırıyorlar ortalıkta. Halkımızın deyişi ile ‘bozacının şahidi şıracı’ suç ortakları bulmaya çalışıyorlar. Debelendikçe batıyor, battıkça debeleniyorlar” dedi.

Okur açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Savcılara suç duyurusu dilekçemizi verdik. Eğer haklıysanız ki değilsiniz. İşte fırsat. Şimdiye kadar başvurulacak tüm kurumlara başvurduk. Tümü de ‘kişisel veri’ dedi ve cevap vermedi. Savcılıktan da mı gizleyeceksiniz? Tabi bunu soracak, bilgiyi isteyecek savcı var mı? Göreceğiz. Ancak artık kişisel veri olmadığını pekâlâ biliyoruz. Öyle olsa zaten ilgilinin kendisi sahte evrakları kamuoyunda paylaşmazdı.”

“DİPLOMA YOK, DİPLOMA SAHTE”

Wolfgang Van Goethe’nin ‘İnsanın yalnızca gerçeğin ne olduğunu bilmesi yeterli değildir; doğruyu istemesi ve yapması da gereklidir’ sözünü hatırlatan Okur, “İşte müvekkil bir siyasi parti doğruluklar, dürüstlükler hareketinin temsilcisi olarak hem siyasi hem de hukuki mücadelesini veriyor. Üzerine düşeni gerçek açığa çıkıncaya kadar vermeye devam edecek. Doğrunun peşindeyiz. Diploma yok, diploma sahte. Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olamaz" diye konuştu.