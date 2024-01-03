Son dakika... AKP Sözcüsü Ömer Çelik: Adayları 7 ve 15 Ocak'ta açıklayacağız

Yayınlanma: 03.01.2024 - 22:40

Güncelleme: 03.01.2024 - 22:59

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezi girişinde basın toplantısı düzenledi. Çelik burada gazetecilere yaptığı açıklamada, aday açıklamalarının ne zaman yapılacağını söyledi.

Ömer Çelik, AKP’de aday belirleme sürecine değinerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, genel başkanımızın başkanlığında bu çalışmalar halen devam ediyor. Geç saatlere kadar da devam edecek. Bundan sonraki günlerde de devam edecek" ifadelerini kullandı.

HAFTA SONU AÇIKLANACAK

İlk aday açıklamalarının 7 Ocak Pazar günü Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacağını belirten Çelik, 15 Ocak'ta ise hem seçim beyannamesini açıklayacaklarını hem de kalan adayları açıklayacaklarını ifade etti.

Ankara ve İstanbul'un çok merak edildiğini anımsatan Çelik, takdirin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da olduğunu söyledi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Birkaç aşamalı yöntem takip ettik adayların belirlenmesiyle ilgili. Teşkilatlarımızda temayül yoklamaları yapıldı. Cumhurbaşkanımız büyükşehirleri ve şehirleri toplayarak değerlendirmeler yaptı. Şimdi kamuoyu araştırmaları ve toplantıların neticesinde adayların ismi belirlenmeye başlandı. Adaylarımızın belli bir bölümün ilk açıklamasını bu Pazar günü Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Kalan adayları hem seçim beyannamesini açıklayacağız hem de kalan adayları 15 Ocak'ta açıklayacağız.

Ankara'da açıklayacağız. İki takvim halinde adaylarımızın açıklamasını gerçekleştirilmiş olacağız. Çalışma devam ediyor.

İlk bölümünü Pazar günü Haliç Kongre merkezinde açıklayacağız. İlk açıklama parçasının içine giren büyük şehirler ve şehirler. Kalanlar da 15'inde açıklanacak. İlk bölümünü bu Pazar günü açıklamış olacağız. Kalanı da Ankara'da Ocak 15'de beyanname toplantısıyla açıklayacağız.

20 yıldır bu konuda yaptığımız bir sürü şey var. Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığından deneyimleri var. Şimdiye kadar sürdürdüğümüz iyi uygulamaları sürdürmeyi ama aynı zamanda yeni siyasetler gerektiriyor. Belediyecilik geleneğimizin ana esaslarını içeren ve bugünün dünyasına hitap edecek söylemlerin mecz edildiği bir beyanname olacak."