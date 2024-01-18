Yayınlanma: 18.01.2024 - 14:59

Güncelleme: 18.01.2024 - 14:59

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için kentlerin belediye başkan adayını açıkladı. AKP Adıyaman Belediye Başkan adayı Ziya Polat oldu. Peki, AKP Adıyaman Belediye Başkan adayı Ziya Polat kimdir? Ziya Polat kaç yaşında, nereli?

ZİYA POLAT KİMDİR?

Ziya Polat, 1976 yılında Adıyaman'ın Akdere Köyünde doğan Ziya Polat, eğitim hayatına burada başladı. İlk ve orta öğretimini Adıyaman'da tamamlayan Polat, bir süre Sakarya'da görev aldı.

Sakarya Orman Bölge Müdürü olarak atanan ve 24.02.2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile OGM emrine Müfettiş olarak atanan Ziya Polat, milletvekili aday adayı olmak üzere istifa etti. Polat, 2023 mayıs ayında yapılan Genel Seçimlerde Adıyaman’dan 5. sıra milletvekili adayı oldu.