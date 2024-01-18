AKP Ağrı Belediye Başkan adayı Salih Aydın kimdir? Salih Aydın nereli, kaç yaşında? Salih Aydın'nun önceki görevleri neler?

Yayınlanma: 18.01.2024 - 15:00

Güncelleme: 18.01.2024 - 15:00

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde aday olan isimleri duyurdu. Yerel seçimlerde Ağrı'den aday olan Salih Aydın'in hayatı merak edildi. Peki, Ağrı AKP Belediye Başkan adayı Salih Aydın kimdir? Salih Aydın nereli, kaç yaşında? Salih Aydın'nun önceki görevleri neler?

SALİH AYDIN KİMDİR?

1 Ocak 1977 tarihinde doğan Salih Aydın, lise eğitimini Ağrı İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Eğitim hayatının önemli bir dönemeç noktasını oluşturan lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde başarıyla tamamlayan Aydın, hukuk alanındaki bilgisini ve deneyimini bu temel üzerine inşa etti. Yüksek lisansını ise İş Sağlığı ve Güvenliği alanında tamamlamış, bu alandaki uzmanlığıyla da öne çıkmıştır.