Son Dakika... AKP'nin İzmir ve Ankara adayı kim oldu? Erdoğan açıkladı: AKP'nin 48 ildeki belediye başkan adayları belli oldu!
Son dakika gelişmesi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Kongre Merkezi’nde Ankara ve İzmir'inde aralarında bulunduğu 48 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. AKP'nin İzmir belediye başkan adayı Hamza Dağ, Ankara adayı ise Turgut Altınok oldu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara ve İzmir'inde aralarında bulunduğu 48 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Buna göre AKP'nin İzmir belediye başkan adayı Hamza Dağ, Ankara adayı ise Turgut Altınok oldu.
Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:
"Değerli dava arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Cumhur İttifakı ortağımız MHP adaylarını destekleyeceğimiz 7 vilayetimiz dışındaki tüm adaylarımızı ilan etmiş oluyoruz. Önümüzdeki cumartesiden itibaren İstanbul'dan başlayarak ilçe adaylarımızın tanıtımını da yapacağız. Milletimizin her adımında, her anında hep yanında olacak tüm zihni ile kendini şehirlerine adayacak belediye başkan adayları ile seçimlere hazırlanıyoruz. 30 Ocak'ta seçim beyannamemizi açıklayacağız.
Büyükşehir ile, ili ile, ilçesi ile, beldesi ile ülkemizin her belediyesini eser ve hizmet siyasetimizle Türkiye Yüzyılı'na yakışır seviyelere getirme peşindeyiz.
Biz asla şehirlerine ve oralarda yaşayan insanlarına hiçbir şey vermedikleri halde çeşitli kavramların, değerlerin, sembollerin arkasına saklanarak koltuklarını koruma derdine düşenlerden olmadık, olmayacağız.
Milletimize karşı en küçük bir yamuğu olanın yeri AK Parti değildir. Kuruluş aşamasında adını Erdemliler Hareketi olarak belirleyen bir kadro olarak başka türlü bir siyaset anlayışını asla tasvip edemeyiz. Belediyelerde 30 yıldır, hükümette 21 yıldır bu şekilde çalıştık. Geçen mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerini, Cumhur İttifakı ortaklarımızla bu şekilde kazandık. İnşallah 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı'nın ilk mahalli idareler seçimlerinde belediyeleri yönetme sorumluluğunu yine bu şekilde üstleneceğiz.
"'TERÖRİSTAN' KURDURTMAK İSTEDİLER"
Bir yanda ülkemize diz çöktürmek isteyenlerin saldırıları kesintisiz sürüyor. Gezi olaylarında hükümeti devirmek istediler. FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpası ve 15 Temmuz darbe girişimi ile ülkeyi teslim almak istediler. Ülkemize bedel ödetmeye çalıştılar. PKK ile hendeklerle etrafını kazdıkları mahalleleri işgal etmek istediler. Güvenlik güçlerimiz onları açtıkları çukurlara gömünce ülkemize bedel ödetmeye çalıştılar. DEAŞ'ı ülkemize yönlendirip sınırlarımızı tacize kalkıştılar. Bölücü örgüte sınırlarımız boyunca bir "teröristan" kurdurtmak istediler. Biz ülkemizin çıkarlarından, milletimizin hedeflerinden taviz vermeyeceğimizi gösterdikçe siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri her alanda yeni çelmelerle karşılaşıyoruz. Böyle yaparak bizi sindireceklerini sanıyorlar. Bunlar ne Türk Milleti'ni ne de onun bir evladı olarak bizi tanıyorlar.
Bize asla geri adım attıramayacaklar, bizi yolumuzdan kesinlikle döndüremeyeceklerdir. Bizi ve ülkemizi hiçbir şartta teslim alamayacaklar.
MUHALEFETİ HEDEF ALDI
Ülkemizin 2. büyük partisi hüviyetini taşıyan CHP, mevcut yönetim altında maalesef emperyalistlerin koçbaşlığına soyunmuş durumda. CHP'nin bölücü örgütün güdümünden çıkamadığı için DEM'lilerle yaptığı işbirliği kirli oyunun son sahnesidir. Bunların seçimlerde, belediyelerde yaptıkları işbirliği uzunca bir süredir gizli saklı devam ediyordu. Uğruna gözyaşı döktüğü bay Kemal'e mayıs seçimlerinin tüm hezimet faturasını yükleyen Özgür efendi, daha bismillah demeden iradesini terör örgütü temsilcilerine teslim etti. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partinin tabutuna son çiviyi, bölücülerle işbirliği yaparak Özgür efendi çaktı. CHP artık bölücü örgütün güdümündeki partinin kontrolündedir. DEM tarafından esir alınmıştır.
ERDOĞAN'DAN CHP'Lİ BAŞARIR'A: 'İFTİRADA BULUNDU'
31 Mart'ta Özgür efendiyi de vesayetten kurtarıp özgürleştireceğiz. Terör örgütünün DEM'ini de hak ettiği yalnızlığa mahkum edeceğiz. Çıkmış birisi benim grup başkanvekili Leyla Hanım'a bayrağımıza saldırdığı iftirasında bulundu. AK Parti'nin hiçbir ferdi bayrağımızla ilgili paçavra demez, o sizin cibiliyetinizde var. Ortağı olduğunuz partinin cibiliyetinde var.
"SEÇİM SANDIKTAN ÖNCE SAHADA KAZANILIR"
Seçim sandıktan önce sahada kazanılır. Sahada kazanmanın yolu ise seçimi önce gönüllerde kazanmaktır. 17 seçimin hepsini böyle kazandık. Sandık sadece bizim emeğimizin, gönüllerde yaptığımız fetihlerin bir tescili oldu. Hep en çok biz çalıştık, en fazla biz emek verdik. Sahayı her zaman biz domine ettik. Milletimizle en yakın, samimi ilişkiyi biz kurduk. "O yoksa hizmet de yok" diyen edepsizlerden asla olmadık. Bize kibir yakışmaz. Bize gururlanmak yakışmaz. Biz tevazu ehliyiz."
Erdoğan'ın açıkladığı belediye başkan adayları listesi şöyle:
Adana: Fatih Mehmet Kocaispir
Adıyaman: Ziya Polat
Afyonkarahisar: Hüseyin Ceylan Uluçay
Ağrı: Mehmet Salih Aydın
Aksaray: Evren Dinçer
Amasya: Mehmet Uyanık
Antalya: Hakan Tütüncü
Ardahan: Yunus Baydar
Batman: Adil Sebati Ceylan
Bayburt: Mete Memiş
Bilecik: Mustafa Yaman
Bolu: Muhammed Emin Demirkol
Burdur: Mehmet Şimşek
Çorum: Halil İbrahim Aşgın
Diyarbakır: Mehmet Halis Bilden
Gaziantep: Fatma Şahin
Gümüşhane: Ercan Çimen
Hakkari: İsmet Ölmez
Hatay: Mehmet Öntürk
Iğdır: Ülkü Öcal
Kahramanmaraş: Fırat Görgel
Karabük: Özkan Çetinkaya
Karaman: Mevlüt Akgün
Kayseri: Memduh Büyükkılıç
Kırıkkale: Mehmet Saygılı
Kırşehir: Osman Arslan
Kilis: Reşit Polat
Konya: Uğur İbrahim Altay
Kütahya: Kamil Saraçoğlu
Malatya: Sami Er
Mardin: Abdullah Erin
Muş: Feyat Asya
Nevşehir: Mehmet Savran
Niğde: Emrah Özdemir
Sakarya: Yusuf Alemdar
Siirt: Ekrem Olğaç
Sivas: Hilmi Bilgin
Şanlıurfa: Zeynel Abidin Beyazgül
Şırnak: Mehmet Yarka
Tekirdağ: Cüneyt Yüksel
Trabzon: Ahmet Metin Genç
Tunceli: Erkan Eroğlu
Uşak: Mehmet Çakın
Van: Abdulahat Arvas
Yozgat: Celal Köse
Zonguldak: Ömer Selim Alan
AKP'NİN ANKARA VE İZMİR ADAYI BELLİ OLDU
AKP'nin İzmir adayı Hamza Dağ ve Ankara adayı Turgut Altınok oldu.
Erdoğan'ın Ankara adayını duyurmasının ardından Turgut Altınok 'Altı ok değil, Altınok' sloganıyla tanıtıldı.
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