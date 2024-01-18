Son Dakika... AKP'nin İzmir ve Ankara adayı kim oldu? Erdoğan açıkladı: AKP'nin 48 ildeki belediye başkan adayları belli oldu!

Yayınlanma: 18.01.2024 - 14:16

Güncelleme: 18.01.2024 - 16:19

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara ve İzmir'inde aralarında bulunduğu 48 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Buna göre AKP'nin İzmir belediye başkan adayı Hamza Dağ, Ankara adayı ise Turgut Altınok oldu.

Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"Değerli dava arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Cumhur İttifakı ortağımız MHP adaylarını destekleyeceğimiz 7 vilayetimiz dışındaki tüm adaylarımızı ilan etmiş oluyoruz. Önümüzdeki cumartesiden itibaren İstanbul'dan başlayarak ilçe adaylarımızın tanıtımını da yapacağız. Milletimizin her adımında, her anında hep yanında olacak tüm zihni ile kendini şehirlerine adayacak belediye başkan adayları ile seçimlere hazırlanıyoruz. 30 Ocak'ta seçim beyannamemizi açıklayacağız.

Büyükşehir ile, ili ile, ilçesi ile, beldesi ile ülkemizin her belediyesini eser ve hizmet siyasetimizle Türkiye Yüzyılı'na yakışır seviyelere getirme peşindeyiz.

Biz asla şehirlerine ve oralarda yaşayan insanlarına hiçbir şey vermedikleri halde çeşitli kavramların, değerlerin, sembollerin arkasına saklanarak koltuklarını koruma derdine düşenlerden olmadık, olmayacağız.

Milletimize karşı en küçük bir yamuğu olanın yeri AK Parti değildir. Kuruluş aşamasında adını Erdemliler Hareketi olarak belirleyen bir kadro olarak başka türlü bir siyaset anlayışını asla tasvip edemeyiz. Belediyelerde 30 yıldır, hükümette 21 yıldır bu şekilde çalıştık. Geçen mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerini, Cumhur İttifakı ortaklarımızla bu şekilde kazandık. İnşallah 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı'nın ilk mahalli idareler seçimlerinde belediyeleri yönetme sorumluluğunu yine bu şekilde üstleneceğiz.

"'TERÖRİSTAN' KURDURTMAK İSTEDİLER"

Bir yanda ülkemize diz çöktürmek isteyenlerin saldırıları kesintisiz sürüyor. Gezi olaylarında hükümeti devirmek istediler. FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpası ve 15 Temmuz darbe girişimi ile ülkeyi teslim almak istediler. Ülkemize bedel ödetmeye çalıştılar. PKK ile hendeklerle etrafını kazdıkları mahalleleri işgal etmek istediler. Güvenlik güçlerimiz onları açtıkları çukurlara gömünce ülkemize bedel ödetmeye çalıştılar. DEAŞ'ı ülkemize yönlendirip sınırlarımızı tacize kalkıştılar. Bölücü örgüte sınırlarımız boyunca bir "teröristan" kurdurtmak istediler. Biz ülkemizin çıkarlarından, milletimizin hedeflerinden taviz vermeyeceğimizi gösterdikçe siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri her alanda yeni çelmelerle karşılaşıyoruz. Böyle yaparak bizi sindireceklerini sanıyorlar. Bunlar ne Türk Milleti'ni ne de onun bir evladı olarak bizi tanıyorlar.

Bize asla geri adım attıramayacaklar, bizi yolumuzdan kesinlikle döndüremeyeceklerdir. Bizi ve ülkemizi hiçbir şartta teslim alamayacaklar.

MUHALEFETİ HEDEF ALDI

Ülkemizin 2. büyük partisi hüviyetini taşıyan CHP, mevcut yönetim altında maalesef emperyalistlerin koçbaşlığına soyunmuş durumda. CHP'nin bölücü örgütün güdümünden çıkamadığı için DEM'lilerle yaptığı işbirliği kirli oyunun son sahnesidir. Bunların seçimlerde, belediyelerde yaptıkları işbirliği uzunca bir süredir gizli saklı devam ediyordu. Uğruna gözyaşı döktüğü bay Kemal'e mayıs seçimlerinin tüm hezimet faturasını yükleyen Özgür efendi, daha bismillah demeden iradesini terör örgütü temsilcilerine teslim etti. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partinin tabutuna son çiviyi, bölücülerle işbirliği yaparak Özgür efendi çaktı. CHP artık bölücü örgütün güdümündeki partinin kontrolündedir. DEM tarafından esir alınmıştır.

ERDOĞAN'DAN CHP'Lİ BAŞARIR'A: 'İFTİRADA BULUNDU'

31 Mart'ta Özgür efendiyi de vesayetten kurtarıp özgürleştireceğiz. Terör örgütünün DEM'ini de hak ettiği yalnızlığa mahkum edeceğiz. Çıkmış birisi benim grup başkanvekili Leyla Hanım'a bayrağımıza saldırdığı iftirasında bulundu. AK Parti'nin hiçbir ferdi bayrağımızla ilgili paçavra demez, o sizin cibiliyetinizde var. Ortağı olduğunuz partinin cibiliyetinde var.

"SEÇİM SANDIKTAN ÖNCE SAHADA KAZANILIR"

Seçim sandıktan önce sahada kazanılır. Sahada kazanmanın yolu ise seçimi önce gönüllerde kazanmaktır. 17 seçimin hepsini böyle kazandık. Sandık sadece bizim emeğimizin, gönüllerde yaptığımız fetihlerin bir tescili oldu. Hep en çok biz çalıştık, en fazla biz emek verdik. Sahayı her zaman biz domine ettik. Milletimizle en yakın, samimi ilişkiyi biz kurduk. "O yoksa hizmet de yok" diyen edepsizlerden asla olmadık. Bize kibir yakışmaz. Bize gururlanmak yakışmaz. Biz tevazu ehliyiz."

Erdoğan'ın açıkladığı belediye başkan adayları listesi şöyle:

Adana: Fatih Mehmet Kocaispir

Adıyaman: Ziya Polat

Afyonkarahisar: Hüseyin Ceylan Uluçay

Ağrı: Mehmet Salih Aydın

Aksaray: Evren Dinçer

Amasya: Mehmet Uyanık

Antalya: Hakan Tütüncü

Ardahan: Yunus Baydar

Batman: Adil Sebati Ceylan

Bayburt: Mete Memiş

Bilecik: Mustafa Yaman

Bolu: Muhammed Emin Demirkol

Burdur: Mehmet Şimşek

Çorum: Halil İbrahim Aşgın

Diyarbakır: Mehmet Halis Bilden

Gaziantep: Fatma Şahin

Gümüşhane: Ercan Çimen

Hakkari: İsmet Ölmez

Hatay: Mehmet Öntürk

Iğdır: Ülkü Öcal

Kahramanmaraş: Fırat Görgel

Karabük: Özkan Çetinkaya

Karaman: Mevlüt Akgün

Kayseri: Memduh Büyükkılıç

Kırıkkale: Mehmet Saygılı

Kırşehir: Osman Arslan

Kilis: Reşit Polat

Konya: Uğur İbrahim Altay

Kütahya: Kamil Saraçoğlu

Malatya: Sami Er

Mardin: Abdullah Erin

Muş: Feyat Asya

Nevşehir: Mehmet Savran

Niğde: Emrah Özdemir

Sakarya: Yusuf Alemdar

Siirt: Ekrem Olğaç

Sivas: Hilmi Bilgin

Şanlıurfa: Zeynel Abidin Beyazgül

Şırnak: Mehmet Yarka

Tekirdağ: Cüneyt Yüksel

Trabzon: Ahmet Metin Genç

Tunceli: Erkan Eroğlu

Uşak: Mehmet Çakın

Van: Abdulahat Arvas

Yozgat: Celal Köse

Zonguldak: Ömer Selim Alan

AKP'NİN ANKARA VE İZMİR ADAYI BELLİ OLDU

AKP'nin İzmir adayı Hamza Dağ ve Ankara adayı Turgut Altınok oldu.

Erdoğan'ın Ankara adayını duyurmasının ardından Turgut Altınok 'Altı ok değil, Altınok' sloganıyla tanıtıldı.