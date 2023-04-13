AKP Aksaray Milletvekili adayı Cengiz Aydoğdu kimdir? Cengiz Aydoğdu kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 13.04.2023 - 15:49

Güncelleme: 13.04.2023 - 15:49

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Aksaray milletvekili adaylarından biri de Cengiz Aydoğdu oldu. Cengiz Aydoğdu'nun yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

CENGİZ AYDOĞDU KİMDİR?

Cengiz Aydoğdu, 1 Ocak 1958 tarihinde Aksaray'da doğdu.

1958 Aksaray doğumlu olan Cengiz Aydoğdu, ilk ve orta öğrenimini Aksaray'da tamamlamasının ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. TRT Genel Müdürlüğü’nde program yapımcılığı görevinde bulundu. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü olarak çalıştı. 1987 ve 1988 yılları arasında İngiltere’de, lisan öğrenimi ve İngiliz İdarî Sistemi hakkında eğitim aldı. APK Kurul Başkanlığında Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Personel Genel Müdür Yardımcılığı ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini sürdürdü. 2002 ve 2006 yılları arasında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. Yayımlanmış iki kitabı bulunan Aydoğdu, deneme dalında 2005 ve 2014 yıllarında Yılın Yazarı ödülünü aldı. Evli ve iki çocuk babası olan Aydoğdu, iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

İçişleri Bakanlığının 10 Haziran 2009 tarihli 10030 numaralı yazısı ve Bakanlar Kurulunun 11 Haziran 2009 tarihli kararıyla Kırklareli Valiliği görevine atandı. Kırklareli Valiliği görevinden sonra Merkez Valiliğine atandı. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde AKP Aksaray milletvekili olarak meclise girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa Komisyonu ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyesidir.