AKP Kolaeli Milletvekili adayı Sadettin Hülagü kimdir? Sadettin Hülagü kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 13.04.2023 - 14:47

Güncelleme: 13.04.2023 - 14:47

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Kocaeli milletvekili adaylarından biri de Sadettin Hülagü oldu. Sadettin Hülagü'nün yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

SADETTİN HÜLAGÜ KİMDİR?

Sadettin Hülagü, 1959 yılında Erzurum'da dünyaya geldi.

Erzurum Lisesi'nden mezun olduktan sonra, lisans(1981) eğitimini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Hava Uzay Tababeti ve Uçuş Doktorluğu kursunu bitirdi. Uçuş Doktorluğu ve Paraşüt uzmanlığı aldı. GATA Ankara İç Hastalıkları A.B. Dalı'nda İç Hastalıkları uzmanlığı eğitimi aldı ve mezun oldu. 1990-1992 yılları arasında GATA Haydarpaşa Askeri Hastanesi Gastroenteroloji Bilim Dalı ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Gastroenteroloji yan dal uzmanlığından mezun oldu.

1996'da Kocaeli Üniversitesi İç Hastalıkları ABD Başkanlığı'na atandı ve Gastroenteroloji Bilim Dalı'nı kurdu. Amerika Oklahoma eyaleti Baptist Medical Center-Intergris Liver Unitte Karaciğer transplantasyonu ve terapotik endoskopi üzerine eğitim aldı. Türkiye'de ilk defa Çift Balonlu Enteroskopi uygulamasını başlattı ve eğitimler verdi. İtalya'da Modena Üniversitesi'nde Kolonjioskop konusunda Prof. Dr. Rita ile birlikte çalışmalar yaptı. Bu konuda Türkiye'de ilk kez SpyGlas kolonjioskop ile karaciğer, safra yolları ve pankreasın endoskopi görüntülenmesi ve tedavisini gerçekleştirdi.

Ekim 2014'te yapılan rektörlük seçimlerinde 1. olmuş ve Kocaeli Üniversitesi rektörü olarak atanmıştır. 2022 tarihinde görev süresi dolduktan sonra tekrardan rektörlüğe aday olmamış, görevi Nuh Zafer Cantürk'e devretmiştir.

14 Aralık 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görevlendirildi.