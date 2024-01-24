Yayınlanma: 24.01.2024 - 12:41

Güncelleme: 24.01.2024 - 12:41

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara İlçe Belediye Başkan adaylarını ATO Congresium’da tanıttı. AKP Ankara Akyurt Belediye Başkanı adayı Hilal Ayık seçildi. Peki, AKP Ankara Akyurt Belediye Başkanı adayı Hilal Ayık kimdir? Hilal Ayık kaç yaşında, nereli?

HİLAL AYIK KİMDİR?

Hilal Ayık, 1987 yılında Ankara’da doğdu. Yazılım uzmanıdır. 2010 yılında Bilkent Üniversitesi’nden mezun olan Ayık, yüksek lisans eğitimini TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde 2013 yılında tamamladı. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

2012 yılında ASOS (Askeri Sağlık Otomasyon Sistemi) projesinde yer alarak çalışma hayatına başlamıştır. Daha sonraları Başbakanlık himayesinde yürütülen, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü tarafından desteklenen GİGM (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü) e-Oluşum projesinde görev aldı. 2014 yılında bilişim sektöründe faaliyet gösteren özel bir şirkette yazılım uzmanı olarak çalışmaya başladı. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve Bürokrat Ankaralılar Derneği (BADER) üyesidir. 2013 yılında AKP’de siyasi faaliyetlerine başlamıştır. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Akyurt Belediye Meclis Üyesi seçilmiş, 2014 ve 2016 yılları arasında AKP Akyurt İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. 2016 ve 2018 yılları arasında AKP Akyurt İlçe Kadın Kolları Başkanlığı yaptı. 04.08.2018 tarihinde yapılan AKP Genel Merkez Kadın Kolları 5. Olağan Kongresinde MKYK üyesi seçildi.