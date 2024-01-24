AKP Ankara Altındağ Belediye Başkanı adayı Veysel Tiryaki kimdir? Veysel Tiryaki kaç yaşında, nereli?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin ve Cumhur İttifakı'nın Ankara'daki ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. AKP Ankara Altındağ Belediye Başkanı adayı Veysel Tiryaki oldu. Peki, AKP Ankara Altındağ Belediye Başkanı adayı Veysel Tiryaki kimdir? Veysel Tiryaki kaç yaşında, nereli?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara İlçe Belediye Başkan adaylarını ATO Congresium’da tanıttı. AKP Ankara Altındağ Belediye Başkanı adayı Veysel Tiryaki seçildi. Peki, AKP Ankara Altındağ Belediye Başkanı adayı Veysel Tiryaki kimdir? Veysel Tiryaki kaç yaşında, nereli?
VEYSEL TİRYAKİ KİMDİR?
Veysel Tiryaki 12 Mart 1965 Dörtdivan'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1988 yılında mezun oldu. Aynı üniversitede Kamu yönetimi alanında yüksek lisans derecesine sahip olan Tiryaki, doktora derecesini Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü taşınmaz geliştirme anabilim dalında almıştır. Aynı zamanda 1992 yılında Yerel Yönetimler ve Mesleki incelemelerde bulunmak üzere 6 ay İngiltere'de kaldı. 1998 - 1999 yıllarında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde "Kamu Yönetimi Yüksek Lisans" programını tamamladı. Belediye başkanlık görevinden önce Ağaçören, Tufanbeyli, Hasankeyf ve Arhavi ilçelerinde Kaymakamlık; Artvin ve Osmaniye illerinde Vali Yardımcısı olarak çalıştı. 2004 yılında Altındağ Belediye Başkanı seçildi. Üç dönem boyunca bu görevi yürüttü.
Eylül 2020 yılında yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı ile Hacettepe Üniversitesine bağlı Hacettepe Teknokent'in Genel Müdürü olarak atanmıştır.8 Nisan 2022 tarihinde Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı olarak atandı. 30 Kasım 2023 tarihinde istifa etti.
VEYSEL TİRYAKİ EVLİ Mİ?
Evli ve üç çocuk babası olan Veysel Tiryaki, iyi derecede İngilizce biliyor.
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