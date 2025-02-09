AKP Ankara İl Başkanı Özcan dezenformasyona yol açtı

Yayınlanma: 09.02.2025 - 12:21

Güncelleme: 09.02.2025 - 12:21

AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, sosyal medya hesabı üzerinden bilgi kirliliğine yol açan bir paylaşım yaptı. Özcan, paylaşımında Ankara’da tadilattaki bir üst geçitin görüntüsünü paylaşarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş’ı eleştirdi. Özcan, paylaşımının açıklamasında, “Artık dönüp yönetemediğiniz Ankara’ya bakmalısınız. İş bilmezlik, ihmal ve beceriksizlik yüzünden üst geçitler bile çökme noktasına geldi. İstanbul Yolu’ndaki üst geçidin hali ortada, Ankaralılar her gün bir faciayla burun buruna yaşıyor” dedi.

Sn. Yavaş, sözde basın toplantısı, özde mini cumhurbaşkanlığı algı şovunda yine hükümetimizi eleştirmiş ama…



Artık dönüp yönetemediğiniz Ankara’ya bakmalısınız. İş bilmezlik, ihmal ve beceriksizlik yüzünden üst geçitler bile çökme noktasına geldi. İstanbul Yolu’ndaki üst… pic.twitter.com/yzkTJRttuZ — Hakan Han ÖZCAN ???? (@hakanhanozcan) February 8, 2025

Paylaşımda yer alan üstgeçitin giriş ve çıkışlarının tadilat sebebiyle kapalı olduğu görüldü. Videoda yer alan iki insanın üst geçite nasıl eriştiği ise bilinmiyor.

‘ÖZCAN’I CHP’Lİ ERKOL YALANLADI’

Muhalif kanatta yer alan gazetelerin haber ve paylaşımlarını anında yalanlayan İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bilgiyi yayan kişi AKP’li olunca herhangi bir paylaşım yapmadı. Tadilatta olan üst geçiti bakımsız gibi gösteren Özcan’a yanıt, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’dan geldi. Sosyal medya hesabından Özcan’a yanıt veren Erkol, “Sayın Hakan Han Özcan, Başkentin il başkanı olarak biraz olsun dikkatli olmanızı beklerdim. Size bu görüntüleri getirenleri gözden geçirin, girişleri kapalı ve tamiratta olan bir geçidi aktif kullanılıyor olarak göstererek sizi zor duruma düşürmek istemiş olabilirler” ifadelerini kullandı.