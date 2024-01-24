Yayınlanma: 24.01.2024 - 15:07

Güncelleme: 24.01.2024 - 15:07

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara İlçe Belediye Başkan adaylarını ATO Congresium’da tanıttı. AKP Ankara Sincan Belediye Başkanı adayı Murat Ercan seçildi. Peki, AKP Ankara Sincan Belediye Başkanı adayı Murat Ercan kimdir? Murat Ercan kaç yaşında, nereli?

MURAT ERCAN KİMDİR?

Murat Ercan 1974 yılında Kırşehir'in Mucur ilçesinde doğacak. Öğrenimini Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde aldığı lisans derecesinin ardından Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında yaptığı yüksek lisansla tamamladı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde çeşitli görevlerde bulunan Ercan Mahalle Komisyon Başkanlığı, İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve İlçe Başkan Yardımcılığı yaptı. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde AK Parti Sincan Belediye Meclis Üyesi seçildikten sonra 10 Kasım 2017'de Sincan Belediye Başkanlığı görevine seçildi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde de Sincan Belediye Başkanı seçilen Ercan evli ve 3 çocuk babasıdır.