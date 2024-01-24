AKP Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkanı adayı Memiş Çelik kimdir? Memiş Çelik kaç yaşında, nereli?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin ve AKP'nin Ankara'daki ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. AKP Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkanı adayı Memiş Çelik oldu. Peki, AKP Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkanı adayı Memiş Çelik kimdir? Memiş Çelik kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.01.2024 - 15:03
AKP Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkanı adayı Memiş Çelik kimdir? Memiş Çelik kaç yaşında, nereli?
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara İlçe Belediye Başkan adaylarını ATO Congresium’da tanıttı. AKP Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkanı adayı Memiş Çelik seçildi. Peki, AKP Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkanı adayı Memiş Çelik kimdir? Memiş Çelik kaç yaşında, nereli?

MEMİŞ ÇELİK KİMDİR?

Memiş Çelik 1970 yılında Devekovan kasabasında doğmuştur. İlkokulu Devekovan ilkokulunda, liseyi Şereflikoçhisar İmam Hatip Lisesinde okumuştur. Çelik, Aksaray üniversitesi Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu'nda yerel yönetimler bölümünden mezun oldu ve lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi kamu yönetimi bölümünden tamamladı. Aktif siyaset hayatına AKP 2001 yılında Şereflikoçhisar ilçe kurucular kurulunda yer alarak başladı.


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