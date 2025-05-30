AKP, beklenen ‘infaz yasasını’ Meclis Başkanlığı’na sundu: Pakette DEM Parti’nin beklentileri yok!

PKK’lıların salıverilmesini içerdiği iddia edilmesi nedeniyle tartışılan infaz yasasının hafta başında Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyordu. AKP’nin DEM Parti’nin “yargı paketi, terör hükümlülerini de kapsasın” talebine karşı çıktığı ve pakette bununla ilgili düzenlemenin yer almadığı iddiasının gündeme gelmesiyle teklifin Meclis’e sunulmasında gecikme yaşandı.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, “Anlaşmazlık değil de teknik bazı sıkıntılar var” açıklaması yapsa da önceki gün gerçekleşen 2 saat 15 dakikalık DEM Parti-AKP görüşmesinde de uzlaşmanın sağlanmadığı öne sürüldü. Söz konusu teklif dün Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Güler, Meclis’te teklife ilişkin basın toplantısı yaptı. Ancak teklifte DEM Parti’nin talepleri yer almadı. 2020’de pandemi nedeniyle açık cezaevinde bulunanlara verilen Covid izni, 31 Temmuz 2023’e kadar uzatılmış, ancak bu tarihten önce suç işleyip cezası kesinleşmeyen hükümlüler düzenlemeden yararlanamamıştı.

Taslak çalışmasında 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyen ve halen cezaevinde hükümlü olanların üç yıl erken denetimli serbestlik kapsamına alınması planlanıyordu. Söz konusu madde, “FETÖ tutukluları da yararlanabilir” endişesiyle çıkarıldı. Covid tahliyelerinin yeni bir düzenlemeyle TBMM’nin yeni yasama yılında tekrar ele alınması planlandı.

19 BİN 800 HÜKÜMLÜ YARARLANACAK

9 farklı yasayla ilgili değişiklikleri kapsayan ve 30 maddeden oluşan bir paket sunulduğunu açıkladı. TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşüleck pakette şu düzenlemeler yer alıyor:

“ - Hükümlü, 1 yıllık denetimli serbestlikten yararlanmak için cezasının onda birini cezaevinde geçirecek.

- 2 yılın altındaki suçlarda en az 5 gün cezaevinde kalınacak.

- Mükerrer suçlarda şartlı salıvermeye ilişkin düzenlemeyle 19 bin 800 hükümlü iyi hal koşuluyla cezasının 3/4’ünü çekecek.

- Kadın, çocuk ve 65 yaş üstü için konutta infazın süresi 3 yıl olacak.

- 70 yaş üzerindekiler 4 yıl, 75 yaş üzerindekiler 5 yıl, 80 yaş üzerindekiler cezasının 6 yılını konutta geçirebilecek.

- Hastalık ve engellilik hali yüzünden yaşamını cezaevinde tek başına idame ettiremeyenlerin infazı adli tıp kararıyla konutta olacak. Bu düzenlemeden terör suçluları da yararlanacak ancak ağırlaştırılmış müebbet alan darbe suçluları yararlanamayacak.

- Meskun mahale ateş etmenin cezası 5 yıla çıkacak.

- Kuru sıkı tabanca ile ateş etme de bu suçun kapsamına alınacak.

- Trafikte yol kesme ayrı suç olacak. ”

DEM PARTİ’DEN TEPKİ: ‘OLMADI!’

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, paketin sunulmasının ardından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Dağ fare bile doğuramadı. Yargı paketi, toplumun beklentilerine ya da gelişmelere uygun bir şekilde karşımıza gelmedi. Anlatılan şeylerin hiçbiri şu anki acil beklentileri karşılayacak nitelikte değil. Bu kadar üzerinde konuşulan bir paket böyle geliyorsa karşınıza buna tek kelimeyle ‘olmadı’ diyoruz.”

MHP, SONBAHARI İŞARET ETTİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da paketin TBMM’ye sunulmasıyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında “Bir bölümü detaylı araştırma yapılması için Eylül-Ekim ayına bırakılan cezaların infazı ile ilgili düzenleme Gazi Meclis’e sunulmuştur, hayırlı uğurlu olsun” dedi.