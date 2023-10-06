AKP Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım trafik kazası geçirdi
AKP Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Ankara’ya giderken Polatlı ilçesinde trafik kazası geçirdi.
Ankara’da yarın düzenlenecek olan AKP 4. Olağanüstü Büyük Kongresi için 11 AK 020 plakalı aracıyla sabah yola çıkan AKP Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Polatlı ilçesinde yan yoldan çıkan bir otomobille çarpıştı.
Kaza sonrası karşı taraftar yaralılar olduğu öğrenilirken, AKP Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, tedbir Amaçlı Polatlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yıldırım’ın araçta tek olduğu öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye'yi 'El Nino' vuracak!
- Çevre dostu yakıtta sona gelindi
- Milyonlarca emekli bekliyordu
- Ankara'da CHP'nin parladığı ilçe
- Halk TV programcısı Serhan Asker gözaltına alındı
- ABD jeti Suriye'de Türk İHA'sını düşürdü
- Öcalan'ın mektubunu okumuştu
- Konut ve araç satışında yeni dönem
- Güzel başlayan gece 10 dakikada kabus oldu!
- Balkondan düşen tıp öğrencisi hayatını kaybetti