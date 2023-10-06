AKP Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım trafik kazası geçirdi

AKP Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Ankara’ya giderken Polatlı ilçesinde trafik kazası geçirdi.

İHA
Yayınlanma: 06.10.2023 - 15:28
AKP Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım trafik kazası geçirdi
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Ankara’da yarın düzenlenecek olan AKP 4. Olağanüstü Büyük Kongresi için 11 AK 020 plakalı aracıyla sabah yola çıkan AKP Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Polatlı ilçesinde yan yoldan çıkan bir otomobille çarpıştı.

Kaza sonrası karşı taraftar yaralılar olduğu öğrenilirken, AKP Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, tedbir Amaçlı Polatlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yıldırım’ın araçta tek olduğu öğrenildi.


AKP Serkan Yıldırım

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