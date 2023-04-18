AKP İzmir milletvekili adayları kim? AKP İzmir milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 18.04.2023 - 17:26

Güncelleme: 18.04.2023 - 17:26

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin İzmir milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP İzmir milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP İzmir 1. Bölge ve İzmir 2. Bölge milletvekili adayları kim? AKP İzmir milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP İzmir milletvekili adayları tam listesi...

AKP İZMİR 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MEHMET KASAPOĞU

MAHMUT ATİLLA KAYA

ŞEBNEM BURSALI

MEHMET ALİ ÇELEBİ

CEMAL BEKLE

SAVCI SAYAN

ENES EFENDİOĞLU

ÖMÜR ŞANLI

MEHMET SADIK TUNÇ

NİSA ALPTEKİN

MEHMET SAİD BAŞDAŞ

SELAHATTİN SERDAR MUÇAY

BERKAN YILDIZHAN

HATİCE YELİZ KARATAŞ

AKP İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

EYYÜP KADİR İNAN

FEHMİ ALPAY ÖZALAN

CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI

YAŞAR KIRKPINAR

KEREM ALİ SÜREKLİ

MUHAMMET DOĞAN

DİLEK YILDIZ

İSMAİL HANCI

AHMET CAN ÇELİK

GÜLŞEN GEZİCİ

HALİL POLAT

VEYSEL GÜLDOĞAN

GÜVEN DEMİRAĞ

YASİN DEMİREL