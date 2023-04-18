AKP İzmir milletvekili adayları kim? AKP İzmir milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin İzmir milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP İzmir milletvekili adayları kim? AKP İzmir milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin İzmir milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP İzmir milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP İzmir 1. Bölge ve İzmir 2. Bölge milletvekili adayları kim? AKP İzmir milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP İzmir milletvekili adayları tam listesi...
AKP İZMİR 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MEHMET KASAPOĞU
MAHMUT ATİLLA KAYA
ŞEBNEM BURSALI
MEHMET ALİ ÇELEBİ
CEMAL BEKLE
SAVCI SAYAN
ENES EFENDİOĞLU
ÖMÜR ŞANLI
MEHMET SADIK TUNÇ
NİSA ALPTEKİN
MEHMET SAİD BAŞDAŞ
SELAHATTİN SERDAR MUÇAY
BERKAN YILDIZHAN
HATİCE YELİZ KARATAŞ
AKP İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
EYYÜP KADİR İNAN
FEHMİ ALPAY ÖZALAN
CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI
YAŞAR KIRKPINAR
KEREM ALİ SÜREKLİ
MUHAMMET DOĞAN
DİLEK YILDIZ
İSMAİL HANCI
AHMET CAN ÇELİK
GÜLŞEN GEZİCİ
HALİL POLAT
VEYSEL GÜLDOĞAN
GÜVEN DEMİRAĞ
YASİN DEMİREL
Resmi İlanlar
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