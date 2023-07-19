MYK'de istifa talep edilmedi

Yayınlanma: 19.07.2023 - 18:23

Güncelleme: 19.07.2023 - 18:24

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bir araya geldi.

Sızdırılan toplantıda yer alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise MYK toplantısına katılmadı. MYK'de 'sızdırılan' toplantıda yer alan isimlerin CHP'den istifa etmeleri istendiği öne sürüldü. Ancak edinilen bilgiye göre MYK toplantısında istifa talebi gündeme getirilmedi.

Kendisine yönelik bir istifa talebinin gelmediğini ve MYK'de de bunun konuşulmadığını söyleyen Gökhan Günaydın, "Hiçbir MYK üyesinin hiçbir grup başkanvekilinin istifasını istemek gibi bir yetkisi yoktur" dedi.

Günaydın sözlerini şöyle noktaladı:

"Ben hiçbir yere atanarak gelmedim. Ben CHP'nin PM üyeliğini genel başkanın anahtar listesinden kazanmadım hep o listeleri delerek örgütün katkısıyla buralara geldim. CHP Grup başkanvekilliğini de bana teklif edilen atamalı MYK'yi reddederek seçimli grup başkanvekilliğine talip oldum. Hukukta işlem tesis edildiği şekilde geri alınır. Eğer birileri benim güvenoyuna ihtiyacım olduğunu düşünüyor ise bu kararı alırlar. CHP'nin milletvekillerine gideriz, kapalı grup toplantısını yaparız. Arkadaşlarımız oy kullanırlar ve benim devam edip etmeyeceğime karar verilir. Hiçbir MYK üyesinin hiçbir grup başkanvekilinin istifasını istemek gibi bir yetkisi yoktur. Zaten hiçbir arkadaşımın da böyle bir şey düşünebileceğine ihtimal vermem."