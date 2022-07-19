Devlet Bahçeli 2023 seçimine dikkat çekti: 'Eğer dediyse...'
Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, bugünkü yazısında Devlet Bahçeli'nin son grup toplantısında ısrarlı olduğu Haziran 2023 seçim tarihinin önüne bu sefer 'eğer' ifadesi koymasına dikkat çekti.
Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan bugünkü köşesinde "Bahçeli 'eğer' dediyse…" başlıklı bir yazı kaleme aldı.
Siyasetçi bir dostuyla görüşmesini aktaran Takan'ın yazısında, Devlet Bahçeli'nin Meclis kapanmadan önce partisinin son grup toplantısında yaptığı konuşmada "seçim 2023 Haziran’da yapılacak" cümlesinin başına ‘eğer’ dediği ifadesine dikkat çekildi.
Devlet Bahçeli'nin son grup toplantısında yaptığı konuşma şu şekilde; "Zillet ittifakının sabıkalı ve sivri ortakları fazla heyecan yapmasınlar, boş hayallere kapılmasınlar, zira havlu atıp nal toplayacakları, mağlup ve mahcup hale düşecekleri günler yakındır, eğer seçim 18 Haziran 2023’te yapılırsa bugünden itibaren de 356 gün kalmıştır."
"Devlet Bahçeli, ısrarlı olduğu Haziran 2023 seçim tarihinin önüne bu sefer “eğer” koymuş. Siyasetin gelişmelerindeki son ayak izlerine bakarsak, ben de Bahçeli’den sürpriz bekleyenlere- az da olsa- hak vermeye başladım" diyen Takan yazısının devamında şu ifadelere yer verdi;
"Ancak yine de derim ki; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin beyaz camda yazılanları dikkatle okurken seçim tarihini “eğer”lemesinden kesin bir yorum çıkartmak çok güç. Seçim erken bir tarihe mi çekilir yoksa Haziran 2023’ü de mi aşırtılır?.. Tartışma, istediğin yöne çek al, uzatabildiğin kadar da uzat cinsinden… Bahçeli’nin arka odasından Tayyip Erdoğan’a küçük bir tiyo da verilmiş olabilir…"
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