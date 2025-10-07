AKP’de 2027 erken seçim senaryoları: Yeni anayasa referandumu sandığı öne mi çekecek?

AKP kulislerinde son günlerde en çok konuşulan başlık, “yeni anayasa referandumu ve olası erken seçim takvimi” oldu. Mevcut anayasanın 101. maddesindeki “Bir kimse en fazla 2 defa cumhurbaşkanı seçilebilir” ifadesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı adayı olamıyor. Ancak referandum ile anayasanın 101. maddesi değişir veya erken seçim yapılırsa Erdoğan’a yeniden adaylık yolu açılıyor.

Erdoğan’ın adaylığına ilişkin tartışmalar sürerken eski AKP milletvekili Şamil Tayyar’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Tayyar’ın “2026 sonbaharında yeni anayasa referandumu yapılabilir, bu da 2027 sonbaharında erken seçimin önünü açar” sözleri parti içinde yankı buldu. Tayyar, “Zamanlama ilk aşamada 2026 yılı sonbaharı gibi gözüküyor ama 2027'nin ilkbaharı da olabilir. Eğer referandumdan yüksek bir destek çıkarsa, 2027 sonbaharında erken seçim bekliyorum” ifadeleriyle olası takvimi ortaya koydu.

ERDOĞAN ‘ERKEN SEÇİM YOK’ MESAJI VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Meclis’in yeni yasama yılı açılışında yaptığı konuşmada, “Milletimiz Cumhurbaşkanlığında şahsımıza, Meclis’te sizlere 5 yıllık yetki vermiştir. Bu yetkiyi sonuna kadar kullanacağız” diyerek erken seçim tartışmalarına nokta koymuştu. Ancak parti içinden gelen değerlendirmeler, Erdoğan’ın bu sözlerinin “bugünün şartları” için geçerli olduğu yorumlarını da beraberinde getirdi.

REFERANDUM SONUCU BELİRLEYİCİ OLABİLİR

AKP kaynakları, “yeni anayasa sürecinin başarısının” seçim takvimini doğrudan etkileyeceğini söylüyor. Parti kurmaylarına göre, referandumdan güçlü bir “evet” çıkması halinde iktidar moral üstünlüğünü tazeleyecek ve seçimi erkene almak gündeme gelebilecek. Parti içinde bazı isimler, 2028’e kadar beklemenin “yorgunluk yaratacağı” görüşünde. Bu kanada göre, “ekonomik dengelerin toparlanması ve anayasa değişikliği sonrası oluşacak ivme” seçimlerin 2027’ye çekilmesi için uygun zemin hazırlayabilir.

‘SİYASETİN YENİDEN DİZAYNI’

AKP’de, yeni anayasa tartışmasının aynı zamanda Cumhur İttifakı’nın geleceğini şekillendireceği de konuşuluyor. MHP’nin referandumda nasıl bir tutum alacağı, “erken seçim senaryolarını” da doğrudan etkileyecek. Parti içi bir kaynak Cumhuriyet’e şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yeni anayasa sadece hukuk metni değil, siyasetin yeniden dizaynı anlamına gelecek. Cumhurbaşkanı bu süreci kendi takvimiyle yürütmek istiyor ama tabanda farklı beklentiler var. 2026’da referandum olursa, 2027’de sandık sürpriz olmaz.”