AKP’de İmralı rahatsızlığı: ‘Seçmene anlatamayız’ çekincesi

Yeni “açılım” sürecinde Meclis’te komisyon kurulması aşamasına geçildi. Konuya ilişkin görüşme trafikleri sürerken, sürecin AKP içerisinde huzursuzluğa yol açtığı öğrenildi. AKP’li bazı kurmaylar, seçim sürecine girilirken böyle bir adımın “milliyetçi seçmeni ürküteceğini” ifade ediyor.

İTTİFAK ZEDELENEBİLİR UYARISI

AKP içindeki milliyetçi kökenli bazı isimler, “Eğer İmralı tartışması büyürse MHP ile Cumhur İttifakı’nın zedelenebileceği” uyarısında bulunuyor. Partinin Doğu ve Güneydoğu’daki bazı vekillerinin ise sürecin bölgedeki oyların artabileceğini savunduğu belirtiliyor. Ancak parti yönetiminin ağırlıklı eğiliminin, “Böyle bir adım seçmeni küstürür, MHP ile krize yol açabilir” endişesi taşıdığını dile getiriyor. Bazı AKP kurmayları, “Seçim sürecine girilirken böyle bir başlığın açılması milliyetçi seçmeni ürkütür. 2015’teki çözüm süreci travması hâlâ akıllarda” değerlendirmesini yapıyor.

‘BAŞKA YOLLAR BULUNABİLİR’

Öte yandan parti kulislerinde, seçim öncesinde “yumuşama” görüntüsüne ihtiyaç duyulduğu, ancak İmralı meselesinin bunun aracı olarak kullanılmasının riskli olduğu konuşuluyor. Bir parti yöneticisi, “Kürt seçmene mesaj vermek için başka yollar bulunabilir. İmralı gündemi bizi çok yıpratır” dedi.