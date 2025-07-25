AKP'de 'süreç' ve 'PKK' gerilimi: Mehmet Metiner 'sabotaj var' dedi

"Terörsüz Türkiye" adı altında başlatılan süreçle ilgili olarak iktidar kanadından gelen çatlak sesler, AKP'ye yakın Yeni Şafak'ın sayfalarına yansıdı.

Gazetenin köşe yazarlarından, AKP'li eski milletvekili Mehmet Metiner "Bahçeli’yi artık bahane gösteremeyenlerin rahatsızlığı…" başlıklı bugünkü yazısında, AKP içindeki bazı unsurların sürece karşı çıktığını söyledi.

AKP'li Metiner, isim vermeden ağır tepki gösterdiği bu AKP'liler için "Bazıları PKK'nın bitecek olmasından düpedüz rahatsız. Bahçeli PKK'yı fesheden ve silah bıraktıran kararlılığı dolayısıyla Öcalan'a teşekkür ederken AK Parti içinden birileri sabah akşam başka bir dil üzerinden tahrikçilik ve sabotajcılık yapabiliyor" dedi.

"SABAH AKŞAM 'YENİLDİKLERİ İÇİN SİLAH BIRAKTI' DEMEK AKLA ZİYAN"

Metiner yazısında şöyle devam etti:

"PKK hangi nedenle kendini feshediyor veya silah bırakıyor olursa olsun bunu olumlu görüp teşvik etmek gerekirken sabah akşam 'PKK yenildiği için silah bırakmak zorunda kaldı. Başka çareleri yoktu' gibisinden akla ziyan ve süreci özünde sabote etmeye yönelik laflar etmek soruyorum size hangi akla hizmettir?

Reis ve Bahçeli ısrarla ve önemlilikle 'Bu bir yenme ve yenilme meselesi değildir. Barışın kazananı olur kaybedeni olmaz!' derken AK Partili birilerinin 'Savaşan iki taraf yok. PKK'yı Devlet'le bir tutamazsınız. Barış kelimesi yanlış!' türünden kerameti kendinden menkul açıklamalarla asıl AK Parti'nin kendisine siyaseten operasyon çektiğini ne zaman anlayacağız?

PKK'nın elindeki silahları gömmek ve terörü sonlandırmak amacıyla yapılan görüşmeleri sanki iktidar veya Cumhur İttifakı PKK ve Öcalan ile aynı zamanda Kürtlerin geleceğini de görüşüyormuş algısı oluşturan açıklamalar yapabiliyorsa soruyorum size bu süreç karşıtlığı ve dahi Cumhur İttifakı'nın siyasasına zarar vermek değil de nedir?

Metiner, yazısını "Bilge lider Bahçeli hem o birilerinin kendi çözümsüzlüklerine kendisini bahane gösterenlerin oyununu bozdu, hem de herkesin gerçek yüzünü ortaya koydu" diyerek bitirdi.