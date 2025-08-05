AKP'de 'Türk-Türkiyeli' gerilimi! Mehmet Metiner'den Erhan Afyoncu'ya çok sert sözler

AKP'li eski milletvekili Mehmet Metiner, partisine yakın Yeni Şafak gazetesindeki köşe yazısında "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili olarak yapılan "Türklük" ve "Türkiyelilik" tartışmaları üzerine Cumhur İttifakı cephesine uyarılarda bulundu.

"Suretimizden ve safımızdan görünenlerden korkun! Çünkü asıl sabotaj onlardan gelecek" diyen Metiner, "Cumhur İttifakı saflarında yer alan hiç kimsenin Erdoğan-Bahçeli liderliğinin çizdiği çerçevenin dışına çıkmaya, dahası o çerçevenin içine sorunlu zihniyeti üzerinden yeni anlamlar yüklemeye hakkı yok" ifadelerini kullandı.

"Bir Kürt 'Ben Türkiyeli bir Kürdüm!' dediğinde “Bunu diyerek bölücülük yapıyorsun. Sen Türk’sün. Gayrı sözler bölücülüktür!' türünden sözlere ve suçlamalara muhatap olacaksa sorarım ben size değişen nedir?" diyen Metiner, sözü Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun "Türkiyelilik" kavramına karşı çıkan ifadelerine getirdi.

"MİLLETE PARMAK SALLAYICI DİL KULLANAMAZSINIZ"

Afyoncu'nun yaptığının süreci sabote etmek olduğunu ileri süren Metiner, "Sürece tuzak kuranlarla ağız birliği yapmak affedilmez bir tavırdır. Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti’mizin kurucu anlayışını ve misyonunu boşa düşürmek, bizzat Cumhurbaşkanımız tarafından çok hayatî bir kurumun başına atanmış birinin yapabileceği bir şey olamaz" dedi.

Afyoncu'ya "kendinizi sanki bu bahiste tek otorite imişsiniz gibi parmak sallayıcı ve üsttenci bir dil kullanamazsınız. Afyoncu’nun bu anlayışı İslam’ın temel akidesine aykırıdır" diye seslenen Metiner, yazısında "Milli Savunma Üniversite’mizde subaylarımız bu anlayış temelinde yetiştiriliyorlarsa Türkiye Yüzyılı projemiz bir hayalden ibaret kalır, biline!" ifadelerine yer verdi.