AKP'den anket paylaşımı: 'Biz 36-38 aralığındayız'

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in anket açıklamasına yanıt verdi.

Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında, "Yüzde 29 ile seni orada oturtmam" demişti ve 2 Kasım 2025 tarihi için erken seçim çağrısı yapmıştı.

"36-38 ARALIĞINDAYIZ"

AKP Genel Başkan Yardımcısı Şen, Özel'in sözlerine yanıt vererek anket sonucu paylaştı.

Şen, şunları söyledi:

"Anketlerde CHP’nin 5-6 puan önde olduğunu söyleyenler, Kılıçdaroğlu’nun zamanında yüzde 60-65 oranda seçileceğini söylüyorlardı. Yalan söylüyorlar. O zaman da yalan söylüyorlardı, şimdi de yalan söylüyor. Geçtiğimiz günlerde Sayın Özel, 'Yüzde 29 ile seni orada oturtmam' dedi. Ben de korktum. Çok net söylüyorum yüzde 29 ile o koltukta oturulmayacaksa Özgür Özel’in koltuğunu bir an önce terk etmesi lazım. Çünkü onun partisi 28. 'Kim cumhurbaşkanı olsun' diye sorduğunuzda açık uçlu, onun yarısına bile erişemiyor, partisinin yarısına bile erişemiyor.

Dolayısıyla bu tip ortamı gerip halkı galeyana getirecek, zihinleri yanıltıcı söylemler siyasetçileri hele yüksek düzeyde görevli olan üst düzey tepe yönetimi yetkililerine hiç yakışmıyor. Ama onlar kendilerine yakıştırıyorlarsa yapacak bir şey yok. Net söylüyorum. Biz kasım-aralık itibarıyla 1’inci parti konumuna tekrar yükseldik. Biz 36-37-38 yani 36-38 aralığındayız. Bu değişiyor, dalgalı bir şey. O zamanlardan beri de yani kasım-aralıktan beri de CHP 30'un altında, diğer partiler de sıralanıyorlar. Ama üç aşağı beş yukarı rakamlar böyle. Yalana müracaat ederek toplumu germenin hiçbir anlamı yok."