AKP'den kritik 'yeni anayasa' çalıştayı: Açıklamada '4 soru' ve tek çağrı

Türkiye’de yeni anayasa tartışmaları zaman zaman
alevlenirken, AKP cephesinden ‘Yeni Anayasa Çalıştayı’ hamlesi geldi.
Çalıştayda 4 soruya cevap aranırken, yazılı açıklamayla kamuoyuna bir
bilgilendirme yapıldı.
AKP Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı tarafından düzenlenen
çalıştay, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın başkanlığında toplandı.
4 SORU SORULDU
AKP’den yapılan yazılı açıklamada, "Yeni anayasada
yasama ve yürütme organları nasıl düzenlenmeli? Yasama ve yürütme organların
kuruluşu, görev ve yetkileri nasıl belirlenmeli? Yasama ve yürütme organlarının
karşılıklı ilişkileri nasıl düzenlenmeli? ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemi'nin 7 yıla yaklaşan pratiğine ilişkin değerlendirmeleriniz
nelerdir?" başlıklarının ele alındığı kaydedildi.
Açıklamada, "AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı
olarak bundan sonraki süreçte de bu çalıştay dizisine devam edecek, toplumun
farklı kesimleri ve uzmanları ile bir araya gelerek, yeni anayasadan
beklentilerini dinlemeye devam edeceğiz” denildi.
SİYASİ PARTİLERE ÇAĞRI YAPTI
Siyasi partilere çağrıda bulunan AKP’li Hayati Yazıcı ise
şunları kaydetti:
"Gelin Türkiye Yüzyılı'nı yeni, sivil ve demokratik bir
anayasa ile taçlandıralım. Bu doğrultuda TBMM çatısı altında temsil edilen tüm
siyasi partilere düşen görev yeni ve sivil anayasa konusunu günlük siyasi
mülahazaların önüne koymaktır. Toplumsal mutabakat zemininde siyasi
partilerimizin desteğiyle milletimizi, ülkemizi yeni anayasaya kavuşturmak için
çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tüm toplum kesimlerinin kendisini bulacağı bir
anayasa yapmak en büyük arzumuzdur.
AK Parti olarak halkta başlayan ve yine halkta bitecek bir
yöntemle anayasa yapılmasını öneriyoruz. Daha önceki üç çalıştayımızın sonunda
değerli katılımcıların görüş ve önerileri raporlaştırılarak, Genel Başkanımız
ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmuştur. Dördüncü
çalıştayımıza katkı sunan değerli hocalarımızın değerlendirmeleri ışığında da
bir rapor hazırlayarak, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza arz edeceğiz."