Cumhuriyet Gazetesi Logo
AKP'den 'Öcalan' yürüyüşü sonrası açıklama: 'Sabotaj', 'Sürece suikast teşebbüsü'...

AKP'den 'Öcalan' yürüyüşü sonrası açıklama: 'Sabotaj', 'Sürece suikast teşebbüsü'...

19.10.2025 11:31:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
AKP'den 'Öcalan' yürüyüşü sonrası açıklama: 'Sabotaj', 'Sürece suikast teşebbüsü'...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Diyarbakır'da terör örgütü lideri Öcalan için yapılan yürüyüş için "sürece sabotaj" dedi. Çelik, yapılanlara cevabın siyaset ve hukuk zemininde verileceğini söyledi.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın serbest kalması talebiyle yapılan yürüyüşte ortaya çıkan görüntüler üzerine AKP'den bir açıklama geldi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Terörsüz Türkiye” sürecine “sabotaj” düzenleyerek terör propagandası yapanların millet hayatımıza ve kardeşlik mayamıza tasallutunu reddediyoruz ve bu gayrı meşru yaklaşımlarla mücadelemizi sürdürüyoruz. Kahraman emniyet ve güvenlik güçlerimizi lanetli bir zihniyet ve zehirli bir dille “düşman” diyerek hedef alanları ve terör propagandası yapanları lanetliyoruz. Bunların “terörsüz Türkiye” sürecine “suikast” teşebbüsünde bulunmaları beyhudedir ve cevabını siyaset ve hukuk zemininde alacaktır. Terörsüz Türkiye” süreci milli bir gözle yürütülen ve milletimizin değerlerine yaslanan bir süreçtir. Bunun istismar edilmesine, marjinal ve faşist  ajandaların payandası yapılmasına asla müsaade etmeyiz."

 

İlgili Konular: #Abdullah Öcalan #pkk #Ömer Çelik

İlgili Haberler

DEM Parti'den Abdullah Öcalan için yürüyüş kararı
DEM Parti'den Abdullah Öcalan için yürüyüş kararı DEM Parti, terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması talebiyle Diyarbakır’da yürüyüş düzenleyecek.
Öcalan serbest bırakılacak mı
Öcalan serbest bırakılacak mı Sözcükler her zaman anlatmak için kullanılmaz.
Açılım komisyonunda ‘Demirtaş ve Öcalan sürece dahil edilmeli’ çıkışı
Açılım komisyonunda ‘Demirtaş ve Öcalan sürece dahil edilmeli’ çıkışı Açılım süreci kapsamında Meclis’te kurulan araştırma komisyonunun 15’inci toplantısında dikkat çeken öneriler dile getirildi. Genç Barış İnşacıları Derneği temsilcileri, Edirne Cezaevi’ndeki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması ve terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın da komisyonca dinlenmesi gerektiğini savundu.