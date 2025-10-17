DEM Parti'den Abdullah Öcalan için yürüyüş kararı

DEM Parti, terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması talebiyle Diyarbakır’da yürüyüş düzenleyeceğini duyurdu.

İlk olarak Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin lideri Devlet Bahçeli'nin geçen yıl Meclis'te Öcalan için dile getirdiği “Umut Hakkı” vurgusuyla yapılan çağrıda, gençlik örgütlerinin de katılımıyla 18 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek yürüyüşe tüm halkın davetli olduğu belirtildi.

Partinin çağrısı şöyle:

"Sayın Abdullah Öcalan’ın özgürlüğü talebiyle Gençlik Meclisimizin de içerisinde yer aldığı gençlik örgütleri tarafından Amed’de yürüyüş gerçekleştirilecektir.

18 Ekim Cumartesi saat 17:00’de Alipınar Köprüsü’nden Ben û Sen Burcu’na yapılacak yürüyüşe başta gençler olmak üzere tüm halkımızı bekliyoruz.

Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin baş aktörü olan Öcalan’ın özgür çalışma ve yaşam koşulları sağlanmalıdır."