Cumhuriyet Gazetesi Logo
DEM Parti'den Abdullah Öcalan için yürüyüş kararı

DEM Parti'den Abdullah Öcalan için yürüyüş kararı

17.10.2025 16:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
DEM Parti'den Abdullah Öcalan için yürüyüş kararı

DEM Parti, terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması talebiyle Diyarbakır’da yürüyüş düzenleyecek.

DEM Parti, terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması talebiyle Diyarbakır’da yürüyüş düzenleyeceğini duyurdu.

İlk olarak Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin lideri Devlet Bahçeli'nin geçen yıl Meclis'te Öcalan için dile getirdiği “Umut Hakkı” vurgusuyla yapılan çağrıda, gençlik örgütlerinin de katılımıyla 18 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek yürüyüşe tüm halkın davetli olduğu belirtildi. 

Partinin çağrısı şöyle: 

"Sayın Abdullah Öcalan’ın özgürlüğü talebiyle Gençlik Meclisimizin de içerisinde yer aldığı gençlik örgütleri tarafından Amed’de yürüyüş gerçekleştirilecektir. 

18 Ekim Cumartesi saat 17:00’de Alipınar Köprüsü’nden Ben û Sen Burcu’na yapılacak yürüyüşe başta gençler olmak üzere tüm halkımızı bekliyoruz. 

Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin baş aktörü olan Öcalan’ın özgür çalışma ve yaşam koşulları sağlanmalıdır."

 

 

İlgili Konular: #Abdullah Öcalan #pkk #Dem Parti

İlgili Haberler

Teröristbaşı Abdullah Öcalan’dan 'umut hakkı' çıkışı: 'Bagajın kaldırılması lazım'
Teröristbaşı Abdullah Öcalan’dan 'umut hakkı' çıkışı: 'Bagajın kaldırılması lazım' Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan, avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Umut ilkesi devletin atması gereken bir adımdır. Bu bagajı kaldırması lazım. Bu, binlerce insanı etkileyen bir meseledir. Nereden bakarsanız bakın bunun kaldırılması gerekir. Hukuk açısından bunun yapılması gerekir. Politika da adalet de bunu gerektiriyor" dedi.
Komisyonun ‘olası İmralı ziyareti’ MHP-YRP hattında ipleri gerdi: Öcalan’ın Necmettin Erbakan’dan 'güvence' istediği ortaya çıktı
Komisyonun ‘olası İmralı ziyareti’ MHP-YRP hattında ipleri gerdi: Öcalan’ın Necmettin Erbakan’dan 'güvence' istediği ortaya çıktı ‘Komisyon Öcalan ile görüşsün mü görüşmesin mi?’ konusu MHP ile YRP’yi karşı karşıya getirdi. İslamcı yazar İsmail Nacar, dönemin başbakanı Necmettin Erbakan ile “Erbakan’ın gizli PKK zirvesi” olarak bilinen toplantıda konuşulanları Cumhuriyet’e anlattı. Nacar, Erbakan’ın ‘sorunu kardeşçe çözelim’ dediğini, Öcalan’ın ise ‘güvence’ istediğini dile getirdi.
Açılım komisyonunda ‘Demirtaş ve Öcalan sürece dahil edilmeli’ çıkışı
Açılım komisyonunda ‘Demirtaş ve Öcalan sürece dahil edilmeli’ çıkışı Açılım süreci kapsamında Meclis’te kurulan araştırma komisyonunun 15’inci toplantısında dikkat çeken öneriler dile getirildi. Genç Barış İnşacıları Derneği temsilcileri, Edirne Cezaevi’ndeki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması ve terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın da komisyonca dinlenmesi gerektiğini savundu.