‘AKP döneminde belgeli helikopter yolsuzluğu…’ CHP’li Yavuzyılmaz: Suç duyurusunda bulundum

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AKP dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi tarafından bir helikopter satımında usulsüzlük olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

‘AKP döneminde belgeli helikopter yolsuzluğu…’ CHP’li Yavuzyılmaz: Suç duyurusunda bulundum
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 29.04.2025 - 22:33

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AKP dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi tarafından bir helikopter satımında usulsüzlük olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki belgeli helikopter yolsuzluğuyla ilgili bugün suç duyurusunda bulundum. İBB’ye, 600 bin dolara alınan helikopteri, 600 bin liraya satan yetkililerle ilgili işlem yapın da görelim! Bu yolsuzlukla ilgili Ekrem İmamoğlu soruşturma izni verdikten sonra neden mülkiye müfettişlerinin dosyaya el koyup bugüne kadar işlem yapmadığını da açıklayın!" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Deniz Yavuzyılmaz #helikopter #AKP #yolsuzluk

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