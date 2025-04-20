Harran Üniversitesi'nde 'yolsuzluk' iddiası... CHP'li Mahmut Tanal'dan sert tepki: 'Bu saatten sonra susan da suç ortağıdır!'

Yayınlanma: 20.04.2025 - 13:45

Güncelleme: 20.04.2025 - 13:47

Şanlıurfa merkezli bir internet sitesinde 23 Şubat 2024 tarihinde yayınlanan "Harran Üniversitesi bu iddilarla çalkalanıyor" başlıklı habere ilişkin Harran Üniversitesi Rektörlüğü soruşturma başlatmıştı.

Haberdeki, bazı tıbbi cihazların hurdaya ayrıldığı ancak bu cihazların bir kısmının hurda merkezine götürülmediğine ilişkin iddialar rektörlüğün görevlendirdiği soruşturma komisyonunun hazırladığı ön inceleme raporu ile doğrulandı.

"SUSAN DA SUÇ ORTAĞIDIR!"

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Soruşturma Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Abulcenap Cevheri'nin imzasını taşıyan raporu sosyal medya hesabından paylaşarak, şunları kaydetti:

"Bu bir hırsızlıktır. Kamu malı açıkça yağmalanmıştır. Harran Üniversitesi Hastanesinde tıbbi cihazlar, tanklar, motorlar 'hurda' adı altında sistem dışına çıkarılmış, hurda merkezine değil, başka adreslere indirilmiştir. Kamera kayıtları ve resmi tutanaklarla sabittir. Bu olay, resmen kamu malı kaçırmaktır. Bu saatten sonra susan da suç ortağıdır.

Savcılar, bu sizin görev alanınız. Milli Eğitim Bakanı, bu sizin sorumluluğunuz. YÖK, bu rezaletin üzerini örterseniz siz de suç işlersiniz. TCK 257’ye göre görevi kötüye kullanma, TCK 155’e göre zimmet ve kamu malı hırsızlığı söz konusudur. Devletin malını talan edenleri koruyan herkes bu halkın lanetini alır. Şanlıurfa’yı sahipsiz sananlara buradan ilan ediyoruz, Harran Üniversitesindeki bu kamu yağmasının hesabı sorulacak. Takipçisiyiz. Peşini bırakmayacağız."