AKP, ekonomide rotayı Mehmet Şimşek'e çevirdi

AKP kulislerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “kamuoyunun yakından tanıdığı ve güvendiği sürpriz isimleri milletvekili aday listesine alacağı, bu isimler arasında eski AKP’li milletvekilleri ile eski bakanların yer alacağı” konuşuluyor. Bu isimlerden birinin de eski bakan Mehmet Şimşek olduğu belirtiliyor.

Selda Güneysu
Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 04:00
AKP, ekonomide rotayı Mehmet Şimşek'e çevirdi
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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, dünkü yazısında, Erdoğan’ın eski Başbakan Yardımcısı Şimşek’i ikna ettiğini yazmıştı. Şimşek’in bu seçimler sonrası, önce milletvekili sonra da Hazine ve Maliye Bakanı olacağı değerlendirmeleri yapılıyor. 

EKONOMİ SİL BAŞTAN

AKP’de Şimşek’in ekonomi yönetiminin başına gelmesiyle birlikte Erdoğan’ın belirlediği “yeni ekonomi modelinin baştan ayağa değişebileceği” de konuşuluyor.

Şimşek’in, “faiz indirimi politikasını desteklemediği” ileri sürülürken “Deprem felaketi ile birlikte Türkiye ekonomisinin daha iyi yönetilmesi gerekli. Bu nedenle cumhurbaşkanımız Şimşek’e yeniden ekonominin anahtarını verebilir. Ancak Cumhurbaşkanı, faiz artırımına sıcak bakmıyor. Şimşek, kendi ekonomi yöntemlerini uygulamaya geçirmesiyle, uzun vadede Erdoğan ile karşı karşıya gelebilir. Ya da ekonomi yönetimi Şimşek’in de istemiyle baştan ayağa değişebilir” değerlendirmeleri yapılıyor.

AKP’li kurmaylar, şu ifadeleri kullanıyor: “Cumhurbaşkanı, Şimşek’in yabancı yatırımcılarla olan iyi ilişkilerinin Türkiye’ye katmadeğer sağlayacağını biliyor.”


AKP Recep Tayyip Erdoğan ekonomi Mehmet Şimşek

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