AKP eliyle torpil: İlan iptal edildi

Üniversitelerde akademik başarının yerine “torpil” daha önemli bir nitelik haline geldi. Bunun örneği Konya Teknik Üniversitesi’nde yaşandı.

Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 12.05.2024 - 04:00
AKP eliyle torpil: İlan iptal edildi
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Üniversite mimarlık fakültesi için geçen 31 Aralık’ta kadro ilanı verdi. Fakültenin dekanı Prof. Dr. Mine Ulusoy’un kızı ilana başvuru yaptı. Yapılan sınavda en yüksek puanı da Ulusoy’un kızı aldı. Ancak rektörlük, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 13 Şubat’ta ilanı iptal etti.

DEKANLIKTAN ATILDI

İddiaya göre iptalin gerekçesi AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta’nın, rektör Prof. Dr. Osman Nuri Çelik’ten kadroya alınmasını talep ettiği D.A.T’nin sınavda başarılı olamaması gösterildi. Sınavın iptalinin ardından sınavda en yüksek notu alan dekan Ulusoy’un kızı, “hakkının elinden alındığı” gerekçesiyle rektörlüğe dava açtı. Bu gelişmelerin ardından rektörlük dekan Ulusoy’un görevden alınmasını istedi. YÖK, mevzuatın “bir memurun ancak disiplin soruşturması kapsamında ve 3 ayı geçmemek koşuluyla görevden alınabilir” kuralına uymadan Ulusoy’u dekanlık görevinden aldı. Ulusoy’un yerine yeni biri atanana kadar rektör Prof. Dr. Çelik görevlendirildi. İddialara göre; Prof. Ulusoy’un görevden alınması gerekçesini sorduğu Çelik, “Kızın kurumumuzu mahkemeye vererek zedeledi. Bu yüzden seni dekanlıktan aldık” yanıtını verdi.


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