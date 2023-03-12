AKP, Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan HÜDA PAR'ı ziyaret edecek
AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklayan HÜDA PAR'ı ziyaret edecek. Görüşme yarın saat 15.00'te gerçekleşecek.
Hür Dava Partisi'nin (HÜDA PAR) 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde cumhurbaşkanı adayı çıkartmayacaklarını ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteleyeceklerini açıklamasının ardından AKP temsilcileri partiye bir ziyarette bulunacak.
AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz yarın saat 15.00'te HÜDA PAR Genel Merkezi'ne gidecek.
Görüşmenin ardından basına açıklama yapılacak.
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