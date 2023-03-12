HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun çocuk evliliğiyle ilgili sözleri gündem oldu

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 15:59

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 15:59

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) 14 Mayıs’ta yapılması planlanan genel seçimlerde Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıkladı.

Destek açıklamaları sosyal medyada oldukça tepki çekti.

HÜDA PAR Genel Başkanı Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun çocuk evliliğini savunduğu sözleri gündem oldu.

Yapıcıoğlu, 7 Aralık 2022'de katıldığı bir YouTube programında çocuk evliliğiyle ilgili “Bence eğer kişi kendini psikolojik ve biyolojik olarak evliliğe hazır hissediyorsa, ebeveynleri de bunu uygun görüyorsa daha erken evlenebilmeliler” dedi.

“NEYE GÖRE, KİME GÖRE ÇOCUK?”

“Bazı cemaatlerin çocuk yaşta evliliklere izin vermesi konusunda ne düşünüyorsunuz” sorusunu da “Kaç yaşında çocuk, neye göre, kime göre çocuk” ifadeleriyle yanıtlayan Yapıcıoğlu’nun sözleri tepki çekti.