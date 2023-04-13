AKP Erzincan Milletvekili adayı Süleyman Karaman kimdir? Süleyman Karaman kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 13.04.2023 - 13:05

Güncelleme: 13.04.2023 - 13:05

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Erzincan milletvekili adaylarından biri de Süleyman Karaman oldu. Süleyman Karaman'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

SÜLEYMAN KARAMAN KİMDİR?

Süleyman Karaman, 1956 yılında Erzincan, Refahiye, Alaçayır Köyü'nde dünyaya geldi. Eğitim hayatına Erzincan’da başladıktan sonra, lise öğrenimi için İstanbul Pertevniyal Lisesi'ne gitti. Yüksek öğrenimi için gittiği İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Fakültesi’nden 1978'de mezun oldu. 1981 yılında aynı üniversitede Üstün Başarı ile yüksek lisansını tamamlayarak Makine Yüksek Mühendisi unvanına sahip oldu.

SÜLEYMAN KARAMAN ÇALIŞMA HAYATI

1979-81 yılları arasında İTÜ bünyesinde motor, traktör ve ziraat makineleri konusunda yapılan prototip çalışmalarında görev aldı. 1984 yılına kadar doktora çalışmalarının yanı sıra Araştırma Görevlisi olarak Teknik Resim ve Makine Bilgisi dersleri verdi. 1984-1994 yılları arasında Otomotiv Yan Sanayinde sırasıyla İşletme Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yaptı. Bu dönemde ithal parçaların yerlileştirilmesi çalışmalarına katıldı ve çalışmalarının sonucunda Otomotiv Sanayi Derneği’nden çalıştığı firma ile birlikte “Yerlileştirmede En İyi Firma Ödülü” aldı.

1994 yılında İETT Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Bu görevi sırasında modern otobüs ve durakların İstanbul'a getirilmesi, AKBİL uygulamasının başlatılmasında görev aldı. Aynı dönemlerde hava kirliliğinin azaltılması için İstanbul’daki otobüslerin doğalgaza dönüştürülmesi ve EURO 2 otobüslerinin İstanbul’a getirilmesinde görev aldı. Bunların yanı sıra sosyal projelere de destek olarak kayıp ilanlarının yer aldığı otobüslerin sefere koyulmasında rol oynadı.

Toplam Kalite Yönetimi, Sürekli Gelişim, Sinerjik Yönetim konulu seminerlere katkıda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kuruluşları olan İSFALT, İSBAK, İSTON, İSMER ve BELTUR’da görev aldı.

31 Aralık 2002 tarihinde TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlendi. Bu dönemde Yüksek Hızlı Tren projesi başta olmak üzere 100’den fazla demiryolu projesinin hayata geçirilmesine katkılar sağladı. TCDD Genel Müdürlüğü yaptığı sırada yaşanan Pamukova tren kazası sonrasında Cumhuriyet Savcılığının kendisi hakkında soruşturma açılması talebi dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım tarafından reddedilmiştir.

Türk Telekom, TTNET ve Türksat yönetim kurullarında görev yaptı.

2015 yılında TCDD bünyesindeki görevinden istifa ederek AKP Erzincan Milletvekili Aday Adayı oldu. TBMM 27.Dönem Erzincan milletvekilidir. Evli ve üç çocuk babası olan Süleyman Karaman, İngilizce bilmektedir.