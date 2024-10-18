AKP 'etki ajanlığı' düzenlemesinin yer aldığı kanun teklifini yeniden Meclis Başkanlığı'na sundu

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, kamuoyunda "etki ajanlığı düzenlemesi" olarak bilinen maddenin de yer aldığı Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığı'na sundu.

AKP 'etki ajanlığı' düzenlemesinin yer aldığı kanun teklifini yeniden Meclis Başkanlığı'na sundu
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ANKA
Yayınlanma: 18.10.2024 - 16:26

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekilleri Bahadır Yenişehirlioğlu ve Leyla Şahin Usta ile, kamuoyunda "etki ajanlığı düzenlemesi" olarak bilinen maddenin de yer aldığı Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığı'na sundu.

Teklifin 16. maddesi ile; "devletin güvenliği ile iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenlerin üç yıldan yedi yıla kadar hapisle cezalandırılacağı" düzenleniyor.

Teklifte "belge ve bilgi temini veya açıklanması dışında casusluk maksadıyla suç işlenmesi de ayrı bir suç olarak yer alıyor ve casusluk faaliyetleriyle daha etkin mücadele edilmesi" amaçlanıyor.

Teklifle ayrıca; noterlerin çalışma düzeni, Bölge Adliye Mahkemeleri'nde Cumhuriyet Başsavcıvekili'nin Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenmesi ve boşanma davası reddedilen çiftlerin tekrar boşanma davası açabilme süreleri de düzenlenecek.

Tartışmalı teklif, geçen yasama yılında muhalefetin itirazları sonucu 9’uncu Yargı Paketi’nden çıkarılmıştı.


Etiketler: #Abdullah Güler #etki ajanlığı #Bahadır Yenişehirlioğlu

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