AKP, EYT ve sözleşmeli düzenlemesini sarkıtıyor: 2023 seçimlerine göre takvim!
AKP, “2023’e masamızdan kaldırarak gireceğiz” dediği EYT’nin uygulamasını şubat ayına sarkıtmayı planlıyor. Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde de süreç uzadı.
Milyonlarca emekçi aylardır kendilerini ilgilendiren düzenlemelerin yasalaşmasını bekliyor. EYT’lilerin gözü Meclis’e sunulacak yasal düzenlemede. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaş sınırlaması olmayacağını açıkladı.
Ancak bunun dışında prim gün sayısında bir değişiklik olacak mı, hizmet süresi değiştirilecek mi, aylıklar nasıl bağlanacak gibi pek çok soru gündemde duruyor.
Tüm bunlar düzenleme Meclis’e geldiğinde belli olacak. Buna karşın iktidar düzenlemeyi bir türlü Meclis’e sunamıyor. Önce aralık denildi, olmadı. Sonra ocak ayı denildi. Şimdi ise şubat ayı işaret ediliyor. AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan EYT düzenlemesine ilişkin, “Çalışmalarımız devam ediyor. Şubatın ortalarına kadar yasalaştırmayı ümit ediyoruz. En hızlı hali bu olabilir takvime göre” dedi.
Bu arada binlerce sözleşmeli personel de aylardır kadro bekliyor. Sözleşmelilerle ilgili düzenlemenin Meclis’teki görüşmeleri de henüz başlamadı. EYT ve sözleşmeli düzenlemelerinde süreç uzadıkça uygulama dönemleri de bir o kadar seçime yaklaşmış oluyor. İktidar halkın geniş kesimlerini ilgilendiren düzenlemelerin hemen ardından seçime gitmeye hazırlanıyor.
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