Yılın ilk Kabine Toplantısı bugün: Masada 7. Yargı Paketi ve EYT var
2023'ün ilk Kabine Toplantısı bugün Saray'da yapılacak. EYT ve sözleşmelilere kadro düzenlemesi ile 7'nci Yargı Paketi için Meclis çalışma takvimi gündemde olacak. İşte ayrıntılar...
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki yılın ilk Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantıda çalışma hayatına yönelik düzenlemeler için Meclis takvimi ele alınacak.
GÜNDEMDE EYT VAR
Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesini içeren kanun teklifinin, hafta başında Meclis Başkanlığı'na sunulması da gündemde.
Teklifin, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinin ardından Genel Kurul süreci başlayacak. Düzenleme ile 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik yolu açılacak.
SÖZLEŞMELİLERİN KADROYA GEÇİŞİ
Sözleşmelilere kadro düzenlemesinde de adım adım sona yaklaşılıyor. AKP'nin hazırladığı yasa teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.
Taslağa göre 400 bini aşkın sözleşmeli personel kadroya geçecek. Kadroya geçenler, 1 yıl aday memur olacak.
7. YARGI PAKETİ
Kabine Toplantısı'nın gündeminde 7'inci yargı paketi de var. Düzenleme ile 'çat kapı' haciz işlemi tarihe karışacak.
Uyuşturucu bağımlısı suçluların tedavisi için özel cezaevleri kurulacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yapacağı sunumun ardından paketin, Meclis'e gönderilecek.
ENFLASYONLA 'MÜCADELE'
Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda, enflasyonla mücadele de masada. TÜİK'e göre 'düşen' enflasyonda 'yol haritası' belirlenecek.
Ayrıca, terörle mücadele, enerji güvenliği konusunda atılan adımlar ve dış politikadaki gelişmeler de ele alınacak.
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