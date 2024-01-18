Yayınlanma: 18.01.2024 - 16:21

Güncelleme: 18.01.2024 - 16:21

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için kentlerin belediye başkan adayını açıkladı. AKP Gaziantep Belediye Başkan adayı Fatma Şahin oldu. Peki, AKP Gaziantep Belediye Başkan adayı Fatma Şahin kimdir? Fatma Şahin kaç yaşında, nereli?

FATMA ŞAHİN KİMDİR?

Fatma Şahin 1966 yılında Gaziantep’te dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Gaziantep’te, yükseköğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya ve Metalürji Bölümü’nde tamamladı. Gaziantep’e dönerek bir boya fabrikasında iş hayatına atıldı. 2002 yılında AKP'nin Gaziantep’teki ilk kurucularından oldu. 2002 seçimlerinde Gaziantep’ten ilk kadın milletvekili olarak seçildi.

TBMM Sanayi, Ticaret ve Enerji Komisyonu, AB Uyum Komisyonu ve çeşitli soruşturma komisyonlarında görev aldı. TBMM Töre ve Namus Komisyonu ile Çocuklara Karşı Şiddeti Araştırma Komisyonunda başkanlık yaptı. AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığında bir dönem Teşkilattan Sorumlu Başkan Yardımcılığı, bir dönem de Siyasi İşlerden Sorumlu başkan Yardımcılığını üstlendi. 2007 yılında AKP Genel Merkez Kadın Kolları başkanı olarak görev aldı. 2011 seçimleri sonrasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kurucu bakanı olarak görevlendirildi.

FATMA ŞAHİN EVLİ Mİ?

Evli ve iki çocuk annesi olan Fatma Şahin 30 Mart 2014 yerel seçimleri ile kazandığı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Şahin, Asya Belediye Başkanları Birliği ve UCLG-MEWA Başkanlığını da yürütmektedir