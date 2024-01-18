Yayınlanma: 18.01.2024 - 16:14

Güncelleme: 18.01.2024 - 16:14

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için kentlerin belediye başkan adayını açıkladı. AKP Van Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas oldu. Peki, AKP Van Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas kimdir? Abdulahat Arvas kaç yaşında, nereli?

ABDULAHAT ARVAS KİMDİR?

Abdulahat Arvas, 1969 yılında Van'ın Erciş ilçesinde doğdu. Sanayici, İş Adamı; Van İmam Hatip Lisesini bitirdi. Arapça dili ve Kur’an İlimleri üzerine medrese eğitimi aldı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinde öğrenimine devam etmektedir. Van, Adana ve Kocaeli Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan üretim tesislerinin yönetim kurulu başkanlığını yaptı. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Van Kurucu Şube Başkanlığı, Önder İş Dünyası Sanayici ve İşadamları Derneği (ÖNSİAD) Van Kurucu Şube Başkanlığı, Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Disiplin Kurulu Başkanlığı, Van Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Kurul Üyeliği, Van Valiliği Mikro Kredi Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Kurul Üyeliği, Van İmam - Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği (VİMDER) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.