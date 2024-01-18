Yayınlanma: 18.01.2024 - 16:17

Güncelleme: 18.01.2024 - 16:17

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için kentlerin belediye başkan adayını açıkladı. AKP Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka oldu. Peki, AKP Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka kimdir? Mehmet Yarka kaç yaşında, nereli?

MEHMET YARKA KİMDİR?

29 Ocak 1963 tarihinde Şırnak'ta doğmuş, lise öğrenimini Şırnak'ta tamamlamıştır. 1986 yılında siyaset hayatına Anavatan Partisi ile başladı. İlk defa 1989 yılında seçilerek belediye meclis üyesi ve belediye başkan vekili olarak görev yaptı. Şırnak il statüsü kazandıktan sonra çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görevler üstlendi. Şırnakspor Kulübünü kurdu ve 2003-2005 yılları arasında Şırnakspor Kulübü başkanlığı yaptı. 2004 yılında da belediye başkanlığı için aday olmuş fakat seçilememiştir. Yarka evli ve 3 çocuk babasıdır. Ankara'da kurmuş olduğu May İnşaat firmasında yönetim kurulu başkanlığı yapmaktadır.